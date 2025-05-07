行善助基層︱雀巢牛奶公司 x 東華三院推快樂計劃　買乳酪產品捐$2助基層兒童

在香港，許多基層家庭兒童的生活環境和學習資源都受到限制，發展潛能的機會相對不足。而現今的兒童日常要面對忙碌的讀書生活，他們的精神及情緒健康值得大眾的關注。有見及此，雀巢®香港有限公司與東華三院攜手推出「雀巢®牛奶公司™ x 東華三院快樂傳遞計劃」（「快樂傳遞計劃」），期望透過社商合作，支持東華三院土瓜灣社區客廳的基層兒童學習音樂，為他們提供多元化的音樂學習活動，啟發他們的音樂潛能、幫助建立自信、促進親子溝通，並提升他們對社區的歸屬感，讓他們在充滿愛與關懷的環境中快樂成長。計劃於2025年5月1日至12月31日舉行，預計可為50名小學生至初中學生提供一系列的音樂學習體驗。

音樂啟發潛能 乳酪傳遞愛心

顧客在計劃期間每購買一件雀巢®牛奶公司™乳酪產品，雀巢®便會捐出港幣2元予東華三院*，支持土瓜灣社區客廳的基層兒童學習音樂。計劃旨在啟發兒童對音樂的興趣及潛能，讓他們在學習樂器的過程中掌握相關技能，感受音樂帶來的輕鬆與快樂。顧客在享用美味乳酪的同時，亦能為社會上有需要人士出一分力，將快樂傳遞出去。

▲ 雀巢®香港有限公司與東華三院攜手推出「雀巢®牛奶公司™ x 東華三院快樂傳遞計劃」（「快樂傳遞計劃」），期望透過社商合作，支持東華三院土瓜灣社區客廳的基層兒童學習音樂。

多元學習活動 豐富音樂體驗 加強社區連繫

「快樂傳遞計劃」將會為兒童提供一系列豐富的音樂學習活動，包括樂器學習小組，提供結他、木箱鼓及母琴等樂器課程。活動會以小班教學形式進行，讓學童掌握演奏技巧，提升音樂欣賞能力。而唱歌技巧學習小組則教授流行曲唱歌技巧及Acapella 無伴奏合唱技巧，讓學童學習音樂文化及知識，並為日後演出活動作準備。計劃亦會為有興趣組成樂隊的學童提供樂隊訓練，學習夾BAND技巧，提升團隊合作精神。 而為加強兒童對社區的連繫，及讓他們展示學習成果，計劃最後階段會於社區客廳舉辦「輕輕鬆鬆Music Café」活動，透過音樂分享夜活動，為兒童提供展現才能的平台，提升表演能力及自信心。

雀巢®積極履行社會責任 以愛心灌溉社區

雀巢香港有限公司董事總經理張勐先生表示：「雀巢®一直致力於回饋社會，關愛社群。是次希望透過『快樂傳遞計劃』，以實際行動，履行企業社會責任，提供多元化的音樂學習機會，幫助基層兒童發展潛能，建立自信，加強社區和諧，為香港社會注入一股暖流。」

東華三院第四副主席暨社會服務委員會主任委員李曠怡先生表示：「衷心感謝雀巢®香港有限公司邀請東華三院合辦『快樂傳遞計劃』，希望透過活動在土瓜灣社區客廳中建立音樂的氛圍，讓基層兒童除了學習樂器中相關技能外，亦能讓他們抒發感受，傳遞快樂，注入正能量。」

▲ 雀巢®香港有限公司與東華三院攜手推出「雀巢®牛奶公司™ x 東華三院快樂傳遞計劃」（「快樂傳遞計劃」），期望透過社商合作，支持東華三院土瓜灣社區客廳的基層兒童學習音樂。

雀巢® 牛奶公司™x東華三院快樂傳遞計劃

計劃日期：

2025年5月1日至12月31日

捐款模式：

顧客每購買一件雀巢®牛奶公司™ 乳酪產品，雀巢®香港有限公司將捐出港幣2元予東華三院*

受惠對象：

東華三院土瓜灣社區客廳的基層兒童

*捐款上限為港幣20萬元

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