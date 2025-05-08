天仁茗茶｜元朗「火雲邪神」大叔疑不滿攞袋加一蚊大鬧店舖　店員冷靜應對獲網民大讚

【天仁茗茶 / 火雲邪神 /膠袋徵費 / 功夫】香港法例訂明，若商戶售賣非氣密包裝的外賣飲品，客人須額外支付最低1元方可獲取塑膠購物袋。不過，日前社交平台上流傳一則影片，一名身穿白色背心的大叔到元朗千色匯天仁茗茶分店購買外賣飲品時，疑似不滿店方需額外收取一元膠袋費，而激動怒駡收銀男店員，「你玩乜Ｘ嘢啊！你有無尊重過我！」、「你玩我唔起㗎！X你老X！」。

影片除了清晰記錄了大叔粗口橫飛的畫面，期間還多次聽到拍片者向經過的途人，請求找商場保安過來處理事件，惟始終沒有人出手援助。大叔罵了一輪後，自行離開了現場。事後有自稱涉事茶飲店的店員無奈又不滿留言，「全場嘅人都喺度食花生」、「完全冇人出現過幫手」。

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這名自稱是涉事天仁茗茶店店員的樓主日前於社交平台Threads發佈了一則影片，並配文「買嘢要袋加一蚊，唔想畀就喺度嘈鬧人唔畀袋佢。鬧咗好耐，我見唔對路，就由舖頭走出去幫手拍低，萬一有需要可以做證」。

影片見到一位身穿白色背心底衫短褲的大叔，站在天仁茗茶店前激動怒斥收銀的男店員：「你做乜X嘢啊！你係咪想玩嘢啊！玩乜X嘢啊！你有無尊重過我先啊！我依家問你，你有無尊重過我！」男店員冷靜反問，「咁你有冇尊重過我呀？」

天仁茗茶｜拍片店員多次要求途人找保安無果

大叔手指用力指著店員、持續咆哮輸出：「咁你無尊重過我，我點X解要尊重你先！我尊重你乜嘢啊！你依家落唔落單？係咪唔賣畀我？」男店員繼續保持禮貌回應：「我就係落緊（單），你想要改....收錢」，大叔打斷店員說話：「打包外賣囉！都係嗰句！」當店員詢問大叔用什麽付款方式時，大叔又激動爆粗回應：「唔X得啊？乜嘢Payment？你接受咪得囉！」

拍片的女店員多次請求在場途人幫忙找保安：「喂，有冇secure（保安），唔該，幫手嗌商場secure，唔該」，可看到現場無未有途人理會拍攝者，大叔則繼續破口大駡，之後更是挑釁店員打他：「我Ｘ你老母臭Ｘ！打Ｘ我啊！」

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天仁茗茶｜大叔瘋狂責罵

男店員勸大叔冷靜，大叔質問「報警囉！咁想點啊！」店員為安撫大叔表示不會報警，大叔罵道：「識唔識玩㗎！」然後不斷粗言穢語，又稱：「......我......香港人嚟㗎，你玩我唔起㗎！」

大叔停頓了數秒休戰後又與收銀員靜默對視，拍片者在場大喊：「喂你返入去啦，唔好理佢！」，這時大叔再大喊「Ｘ你老母」，之後便怒氣沖沖地轉身離開。

天仁茗茶｜樓主解釋：大叔不滿外賣袋收$1

樓主於帖文解釋到事件內情，指因政府規定買飲品加袋要收取一蚊，大叔因「唔想畀就喺度嘈，鬧人唔畀袋佢，鬧咗好耐」，於是她就走出店外幫忙拍片，「萬一有需要可以做證」。

樓主續說，由於等了許久都沒有見商場保安前來，故一邊拍片一邊大叫請求途人幫忙找保安，惟「全場嘅人都喺度食花生」，無奈道，「完全冇人出現過幫手」。

天仁茗茶｜男店員沉著應對獲讚

外賣膠袋收一元是香港法例規定，大叔橫蠻無理遷怒店家的惡劣行爲得到一眾網民指斥：「口講尊重，但佢成個言行舉止都無尊重過其他人，包括佢自己。」、「嗰1蚊政府要收㗎......呢啲阿叔係咪穿越過嚟？收1蚊一個膠袋已經行咗好耐。」

至於男店員不受挑釁冷靜應對的處事則獲大批網民稱讚，「嘉許情緒穩定的店務員！」「有錢買嘢飲冇錢買膠袋，陰功囉，店員好EQ值得讚揚。」、「香港人真係壓力好大，隨時隨地都可以爆得，感覺上店員嘅EQ都幾好，冇跟住發脾氣同講粗口。」

還有網民熱議該大叔形似周星馳電影《功夫》内的「火雲邪神」，「堂堂火雲邪神連一蚊都冇？」、「員工係咪有學開如來神掌？第一殺手火雲邪神都夠膽得罪。」、「火雲邪神唔係咁易埋身，氣場太強」

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