健康減肥｜醫生每天吃Pizza卻瘦10KG　揭1種蔬菜是關鍵：天然癌症防火牆

【減重／健康飲食／抗癌】不少人為了減重，費煞思量。台灣基因醫生張家銘分享，他過去在美國進修期間，每日午餐都以「1種蔬菜」搭配薄餅，體重不升反降，竟然瘦下足足10公斤（約22磅）。醫生指出，減重關鍵在於蔬菜能幫助身體有效處理糖分和脂肪，減少內臟發炎與脂肪堆積的風險。

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基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文表示，他過去在美國進修期間，每日午餐都是番茄搭配薄餅，不知不覺就輕了10公斤，而體重下降的關鍵，在於番茄中的「茄紅素（Lycopene）」。

張家銘指出，現代人壓力大、經常熬夜、外食頻繁、離不開手機和環境污染，這些因素都會使體內累積大量自由基，這些「壞分子」會攻擊細胞、破壞DNA，加速老化、增加發炎與癌症風險。而番茄富含的茄紅素就像細胞的防彈衣，能主動抓住這些自由基，降低細胞損傷的風險。

張家銘形容，將番茄稱為「天然癌症防火牆」也一點都不為過。多項研究發現，茄紅素特別針對攝護腺癌、乳癌和口腔癌，它能影響基因表現、抑制癌細胞生長，甚至有機會延緩腫瘤的發展。

飲食攻略｜番茄有助控制血糖與分解脂肪

番茄不僅防癌，更能幫助控制血糖與分解脂肪。研究指出，茄紅素具有降低胰島素阻抗、穩定血糖、幫助脂肪細胞代謝正常化的功效。張家銘說明，簡單而言，茄紅素能提升身體處理糖分和脂肪的效率，減少內臟發炎與脂肪堆積的風險，雖然無法短期見效，達到「爆瘦成果」，卻能協助長期維持健康體態。

心血管疾病方面，茄紅素同樣能發揮作用。張家銘表示，別以為高血壓、高膽固醇是長輩才需擔心的問題。事實上，只要壓力大、外食多、運動不足，這些風險便會悄悄在年輕族群中滋長。研究證實茄紅素能降低壞膽固醇（LDL）、提高好膽固醇（HDL）、幫助血管舒張、穩定血壓，其作用原理與許多降血壓、降血脂藥物相似。不同的是，茄紅素並非藥物，而是日常飲食中的「天然處方」。

飲食攻略｜番茄這樣吃更健康

張家銘指出，茄紅素屬於脂溶性營養素，若僅生食番茄，吸收效果有限，但只要添加少許油並加熱烹調，其吸收率立刻能提升數倍。

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因此，他列舉出以下料理都是攝取茄紅素的好選擇：

番茄炒蛋

番茄牛肉

橄欖油炒番茄

番茄濃湯、義大利麵紅醬

甚至番茄糊、番茄醬等加工製品，只要不選加太多糖鹽的版本，反而是吸收茄紅素的穩定來源。

同場加映｜5種防癌蔬菜

急診科醫生張適恆曾在其YouTube頻道中分享，目前已知的植化素超過13萬種，但在健康領域經過深入研究且可食用的大約只有200種。當中，蔬菜所含的植化素最豐富，他特別推薦以下5種蔬菜，其所含的植化素具有抗癌功效，而其中番茄所含的茄紅素更可預防12種癌症。

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同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

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資料來源：基因醫生張家銘

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