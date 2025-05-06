五一黃金周｜零售市道有明顯升幅　香港零售管理協會主席謝邱安儀：業界仍處於較困難狀況

內地五一黃金周剛剛結束，今年內地訪港旅客數字比去年同期有明顯上升。有酒店及餐飲業指，五一黃金周帶動生意，整體生意額按年上升。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，五一黃金周旅客人數上升，帶動酒店業生意。在假期首3日，整體生意額按年上升1至2成；其中上周五（2日）是訂房高峰，大部分旺區酒店爆滿，但臨近黃金周尾聲，周日的訂房開始回落2至3成，有商業區的酒店更下跌近一半，而未來兩個月香港酒店將迎來淡季，會主力做母親節、餐飲及體驗等生意，亦會開拓內地非家庭客巿場，應對挑戰。

▲ 香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，五一黃金周假期首3日，整體生意額按年上升1至2成。（資料圖片）

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮指，飲食業在五一黃金周的整體生意較去年同期上升，部分旅遊區及一些內地旅客較熟悉的店鋪，生意明顯較好，例如尖沙咀及深水埗這些傳統旺區；亦指內地旅客消費「手緊」，價錢比較大眾化的食肆尤其受歡迎，生意額基本增加2至3成。

他又指，港人到內地消費對餐飲業界的影響大，在假期最後一天晚市生意額明顯回落。他認為，黃金周固然對餐飲業有很大幫助，但之後亦要觀察包括母親節的生意，因為節日對業界有幫助。

被問到有否針對內地旅客推出優惠，邱金榮表示有一定難度，業界需要多了解社交平台小紅書及抖音等熱門媒體宣傳，並需要投放金錢宣傳才會有效果，認為本港食肆目前仍未夠成熟，需要有適應期。

五一黃金周｜零售業界仍較困難

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，過去五一黃金周的生意額比平時周末較好，人流亦較復活節假期多，又指旅客看重「性價比」，但不代表部分較高單價的類別沒有生意；認為如果一簽多行等政策可再開放至更多城市，一定會帶動人流來港。

謝邱安儀指，零售業在今個五一黃金周整體錄得升幅，雖然傳統旅遊區受到內地旅客帶動，化妝品及個人護理商戶能夠受惠，惟電器及服裝商戶仍有下跌。而本地客市場方面，謝邱安儀估計，由於外遊人數相對復活節減少，市民留港消費帶動生意，特別是家具家品、電器零售、眼鏡及休閒服裝等店舖。

不過，她指業界普遍認為，目前可以「跑數」的時間不長，只有首兩日的零售情況較好，第三日之後的生意已回落不少。又指，假期過後業界亦要面對港人北上消費的習慣，形容零售業仍然處於較困難狀況。

▲ 香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，業界普遍認為目前可以「跑數」的時間不長，形容零售業仍然處於較困難狀況。（資料圖片）

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