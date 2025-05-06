  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 14:12

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

五一黃金周｜零售市道有明顯升幅　香港零售管理協會主席謝邱安儀：業界仍處於較困難狀況

港聞

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

有酒店及餐飲業指，五一黃金周帶動生意，整體生意額按年上升。（資料圖片）

內地五一黃金周剛剛結束，今年內地訪港旅客數字比去年同期有明顯上升。有酒店及餐飲業指，五一黃金周帶動生意，整體生意額按年上升。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，五一黃金周旅客人數上升，帶動酒店業生意。在假期首3日，整體生意額按年上升1至2成；其中上周五（2日）是訂房高峰，大部分旺區酒店爆滿，但臨近黃金周尾聲，周日的訂房開始回落2至3成，有商業區的酒店更下跌近一半，而未來兩個月香港酒店將迎來淡季，會主力做母親節、餐飲及體驗等生意，亦會開拓內地非家庭客巿場，應對挑戰。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，五一黃金周假期首3日，整體生意額按年上升1至2成。（資料圖片）

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮指，飲食業在五一黃金周的整體生意較去年同期上升，部分旅遊區及一些內地旅客較熟悉的店鋪，生意明顯較好，例如尖沙咀及深水埗這些傳統旺區；亦指內地旅客消費「手緊」，價錢比較大眾化的食肆尤其受歡迎，生意額基本增加2至3成。

他又指，港人到內地消費對餐飲業界的影響大，在假期最後一天晚市生意額明顯回落。他認為，黃金周固然對餐飲業有很大幫助，但之後亦要觀察包括母親節的生意，因為節日對業界有幫助。

被問到有否針對內地旅客推出優惠，邱金榮表示有一定難度，業界需要多了解社交平台小紅書及抖音等熱門媒體宣傳，並需要投放金錢宣傳才會有效果，認為本港食肆目前仍未夠成熟，需要有適應期。

五一黃金周｜零售業界仍較困難

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，過去五一黃金周的生意額比平時周末較好，人流亦較復活節假期多，又指旅客看重「性價比」，但不代表部分較高單價的類別沒有生意；認為如果一簽多行等政策可再開放至更多城市，一定會帶動人流來港。

謝邱安儀指，零售業在今個五一黃金周整體錄得升幅，雖然傳統旅遊區受到內地旅客帶動，化妝品及個人護理商戶能夠受惠，惟電器及服裝商戶仍有下跌。而本地客市場方面，謝邱安儀估計，由於外遊人數相對復活節減少，市民留港消費帶動生意，特別是家具家品、電器零售、眼鏡及休閒服裝等店舖。

不過，她指業界普遍認為，目前可以「跑數」的時間不長，只有首兩日的零售情況較好，第三日之後的生意已回落不少。又指，假期過後業界亦要面對港人北上消費的習慣，形容零售業仍然處於較困難狀況。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，業界普遍認為目前可以「跑數」的時間不長，形容零售業仍然處於較困難狀況。（資料圖片）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

網絡熱話 北上消費 徐英偉 香港零售管理協會 復活節 母親節 餐飲 零售

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢