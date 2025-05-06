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風筒推薦2025｜日雜比拼18款護髮風筒9款奪A　性價比之王僅售$550

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

有日本雜誌比拼18款護髮風筒，當中有9款奪得A級評價。

【風筒/ 風筒推薦/ LDK/消委會】日本雜誌《LDK The Beauty》和《家電批評》曾分別對8款及11款熱門護髮風筒進行測試，當中有1款重複，因此一共為18款產品；根據結果，有9款產品奪得A級評價，其中一款售價僅為550港元左右，榮登性價比之王。

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風筒推薦｜3大評測標準

《LDK》指出，隨著科技日新月異，風筒的功能也變得越發豐富，例如標榜附有頭皮護理模式，又或是能夠撫平毛躁，甚至有部分產品同時具有捲髮及造型等功能。有見及此，雜誌於今年4月挑選了8款熱門風筒，並按照以下3大標準進行評測。

光澤度

由專業髮型師在假髮模型上使用風筒，以最大功率吹乾頭髮，之後再針對頭髮光澤、易打理程度等方面進行評分。

速乾度

在相同條件下弄濕假髮，之後在一定距離下以最大功率將頭髮吹乾，並計算所需時間及熱能分布等。

方便程度

針對產品在使用上的便利性如模式切換、按鈕操作等多方面，以及產品摺疊的收納性和便攜性作評分。

風筒推薦｜8款熱門風筒排名

（評分由低至高排列）

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第8名：Koizumi KHD-9550, ¥9,180（約港幣$495）

並列第6名：Tescom nobby NB1905, ¥6,600（約港幣$356）

並列第6名：Shark Flexstyle HD434J, 未有提供價格

並列第4名：Mod’s Hair MHD-1246, ¥4,081（約港幣$220）

並列第4名：Sharp IB-WX901, ¥28,300（約港幣$1,525）

第3名：Kaze HJ-H106, ¥16,041（約港幣$865）

第2名：Panasonic Ionity EH-NE7J,  ¥10,213（約港幣$551）

第1名：Panasonic Nanocare EH-NA0J, ¥30,029 （約港幣$1,619）

綜合評測結果，「 Panasonic Nanocare EH-NA0J」獲得排名第一的A+評級和「Best Buy」產品推薦，參考售價為30,029日圓（約港幣1,619元）。「 Panasonic Nanocare EH-NA0J」在3項評測上均獲得4至5分高分，其中在「光澤度」和「速乾度」測試上皆獲得5分滿分。

此外，分別排名第2和第3的「Panasonic Ionity EH-NE7J」及「Kaze HJ-H106」亦獲得A級評價，並同樣在「速乾度」測試上獲得5分滿分，「光澤度」測試則獲得4.5分。根據測試結果，3款A級產品皆能在5分鐘內吹乾超過8成的頭髮，且在具有高強的乾髮能力的同時，仍能保持髮絲光滑柔順。

至於產品售價，綜合排名第2「Panasonic Ionity EH-NE7J」僅售10,213日圓（約港幣551元），可謂是眾多產品中的性價比之王。

風筒推薦｜11款風筒大比拼

日本雜誌《家電批評》曾在市面上搜羅11款風筒，當中包括Panasonic、Dyson等多個熱門品牌，然後逐一進行測試，評分標準如下：

1.速乾度

開啟風筒的最強模式，測量完全吹乾頭髮所需時間。

2.風速

使用風速計測量每個風筒在最強模式下的風速

3.頭髮光澤度

使用假髮模型進行測試，由專業髮型師檢視假髮吹乾後的光澤度、順滑度等

4.熱力分佈/吹風範圍

使用儀器檢測風筒的熱力分佈及吹風範圍

5.方便程度

綜合評估操作手感、重量和存放便利程度等

點擊下圖查看詳細測試結果及排名：

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在本次測試中，「Panasonic nanocare EH-NA0J」被評為最佳之選。雜誌指出，這款風筒在「速乾度」、「頭髮光澤度」、「熱力分佈/吹風範圍」3項測試中均獲得5分滿分，讓專業人士感到滿意。

至於「Dyson Supersonic Shine HD15 ULF」的風速是11款風筒中最強，惟頭髮光澤度評分稍遜於第一名，故屈居第二。

更多相關報道：風筒推薦｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》評測8款熱門風筒

同場加映｜消委會推薦10款4星風筒

本港消委會亦曾測試過市面上13款風筒，比較安全程度、性能、能源效益、耐跌撞能力、使用方便程度等項目；當中有10款獲得4星評價，其中1款風筒，性能媲美$3,680的「Dyson」，名單如下（價錢由高至低排列）：

10款4星風筒：

 

  • Dyson Supersonic HD08 $3,680
  • Valera Nano4Ever EQ $2,588
  • ghd helios $1,795
  • BaByliss Rose Blush 2200 $999
  • VS Sassoon VSP1200PIH $739
  • iLIVI V8 $699
  • 億世家 HD1700 $600
  • 飛利浦 BHD538 $538
  • Panasonic EH-NE66 $398
  • 米家 H300 ￥199

風筒推薦｜消委會安全使用風筒指南

  • 風筒屬高耗電量電器，部分型號的額定功率更超過2,000瓦特，不應與其他高耗電量電器共用插座。
  • 切勿在洗手盆或浴缸等潮濕位置使用風筒，以免因風筒掉進水中或水分滲入風筒而引致觸電意外。
  • 手濕時應先弄乾雙手才使用風筒，減低觸電危險。
  • 風筒開動後，切勿放近易燃物件，例如酒精或紙張，也應避免讓物件跌入出風管或阻礙氣流，以免因意外失火。
  • 使用後把風筒的插頭拔掉或關上插座的獨立開關掣，避免長期接上電源。
  • 用後收起電源線並收藏好風筒，減少電源線被過度拉扯或風筒被碰撞的機會。定時檢查電源線及外殼，若發現任何變形、燒焦或不正常的情況，應立即停用。
  • 使用雙電壓的旅行風筒前，應留意設定，尤其是剛從低電壓地區（如美國、日本或台灣）回港時，切記把電壓調至本港電壓，避免因輸入電壓過大而影響風筒的正常操作。

想使用風筒不傷頭髮，消委會建議避免以高溫長時間處理頭髮，如有需要使用高溫程序，應盡量縮短時間，減低對頭髮造成的傷害。

消委會又引述2011年韓國一份皮膚科研究報告指出，適當使用風筒吹乾頭髮，例如保持15厘米的使用距離（溫度為47°C），並保持持續移動，較在室溫環境自然風乾頭髮，對頭髮細胞間脂質可能造成的損害較少。

要減低吹頭和梳理可能引致的損傷，消委會建議，選用溫度較低的吹髮模式，日常的護理程序中，可在用洗頭水洗髮和徹底沖水後，避開頭皮位置使用護髮素，再徹底沖洗，有助減低髮絲間的摩擦。洗頭後，用毛巾印乾頭髮，避免用毛巾大力摩擦。

另外，如有經常或長時間使用風筒、捲髮或直髮器的 習慣，選用適當的護髮用品，例如含有矽化合物（silicones）或聚合物（polymers）等成分的護髮產品，有助頭髮抵禦高溫，減少摩擦。

資料來源：《LDK》、消委會

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