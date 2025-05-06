風筒推薦2025｜日雜比拼18款護髮風筒9款奪A 性價比之王僅售$550
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 54 分鐘前
最後更新： 7 分鐘前
【風筒/ 風筒推薦/ LDK/消委會】日本雜誌《LDK The Beauty》和《家電批評》曾分別對8款及11款熱門護髮風筒進行測試，當中有1款重複，因此一共為18款產品；根據結果，有9款產品奪得A級評價，其中一款售價僅為550港元左右，榮登性價比之王。
最新影片：
風筒推薦｜3大評測標準
《LDK》指出，隨著科技日新月異，風筒的功能也變得越發豐富，例如標榜附有頭皮護理模式，又或是能夠撫平毛躁，甚至有部分產品同時具有捲髮及造型等功能。有見及此，雜誌於今年4月挑選了8款熱門風筒，並按照以下3大標準進行評測。
光澤度
由專業髮型師在假髮模型上使用風筒，以最大功率吹乾頭髮，之後再針對頭髮光澤、易打理程度等方面進行評分。
速乾度
在相同條件下弄濕假髮，之後在一定距離下以最大功率將頭髮吹乾，並計算所需時間及熱能分布等。
方便程度
針對產品在使用上的便利性如模式切換、按鈕操作等多方面，以及產品摺疊的收納性和便攜性作評分。
風筒推薦｜8款熱門風筒排名
（評分由低至高排列）
第8名：Koizumi KHD-9550, ¥9,180（約港幣$495）
並列第6名：Tescom nobby NB1905, ¥6,600（約港幣$356）
並列第6名：Shark Flexstyle HD434J, 未有提供價格
並列第4名：Mod’s Hair MHD-1246, ¥4,081（約港幣$220）
並列第4名：Sharp IB-WX901, ¥28,300（約港幣$1,525）
第3名：Kaze HJ-H106, ¥16,041（約港幣$865）
第2名：Panasonic Ionity EH-NE7J, ¥10,213（約港幣$551）
第1名：Panasonic Nanocare EH-NA0J, ¥30,029 （約港幣$1,619）
綜合評測結果，「 Panasonic Nanocare EH-NA0J」獲得排名第一的A+評級和「Best Buy」產品推薦，參考售價為30,029日圓（約港幣1,619元）。「 Panasonic Nanocare EH-NA0J」在3項評測上均獲得4至5分高分，其中在「光澤度」和「速乾度」測試上皆獲得5分滿分。
此外，分別排名第2和第3的「Panasonic Ionity EH-NE7J」及「Kaze HJ-H106」亦獲得A級評價，並同樣在「速乾度」測試上獲得5分滿分，「光澤度」測試則獲得4.5分。根據測試結果，3款A級產品皆能在5分鐘內吹乾超過8成的頭髮，且在具有高強的乾髮能力的同時，仍能保持髮絲光滑柔順。
至於產品售價，綜合排名第2「Panasonic Ionity EH-NE7J」僅售10,213日圓（約港幣551元），可謂是眾多產品中的性價比之王。
風筒推薦｜11款風筒大比拼
日本雜誌《家電批評》曾在市面上搜羅11款風筒，當中包括Panasonic、Dyson等多個熱門品牌，然後逐一進行測試，評分標準如下：
1.速乾度
開啟風筒的最強模式，測量完全吹乾頭髮所需時間。
2.風速
使用風速計測量每個風筒在最強模式下的風速
3.頭髮光澤度
使用假髮模型進行測試，由專業髮型師檢視假髮吹乾後的光澤度、順滑度等
4.熱力分佈/吹風範圍
使用儀器檢測風筒的熱力分佈及吹風範圍
5.方便程度
綜合評估操作手感、重量和存放便利程度等
點擊下圖查看詳細測試結果及排名：
在本次測試中，「Panasonic nanocare EH-NA0J」被評為最佳之選。雜誌指出，這款風筒在「速乾度」、「頭髮光澤度」、「熱力分佈/吹風範圍」3項測試中均獲得5分滿分，讓專業人士感到滿意。
至於「Dyson Supersonic Shine HD15 ULF」的風速是11款風筒中最強，惟頭髮光澤度評分稍遜於第一名，故屈居第二。
更多相關報道：風筒推薦｜消委會推介10款4星風筒 一款$199性能媲美Dyson 日雜《LDK》評測8款熱門風筒
同場加映｜消委會推薦10款4星風筒
本港消委會亦曾測試過市面上13款風筒，比較安全程度、性能、能源效益、耐跌撞能力、使用方便程度等項目；當中有10款獲得4星評價，其中1款風筒，性能媲美$3,680的「Dyson」，名單如下（價錢由高至低排列）：
10款4星風筒：
- Dyson Supersonic HD08 $3,680
- Valera Nano4Ever EQ $2,588
- ghd helios $1,795
- BaByliss Rose Blush 2200 $999
- VS Sassoon VSP1200PIH $739
- iLIVI V8 $699
- 億世家 HD1700 $600
- 飛利浦 BHD538 $538
- Panasonic EH-NE66 $398
- 米家 H300 ￥199
風筒推薦｜消委會安全使用風筒指南
- 風筒屬高耗電量電器，部分型號的額定功率更超過2,000瓦特，不應與其他高耗電量電器共用插座。
- 切勿在洗手盆或浴缸等潮濕位置使用風筒，以免因風筒掉進水中或水分滲入風筒而引致觸電意外。
- 手濕時應先弄乾雙手才使用風筒，減低觸電危險。
- 風筒開動後，切勿放近易燃物件，例如酒精或紙張，也應避免讓物件跌入出風管或阻礙氣流，以免因意外失火。
- 使用後把風筒的插頭拔掉或關上插座的獨立開關掣，避免長期接上電源。
- 用後收起電源線並收藏好風筒，減少電源線被過度拉扯或風筒被碰撞的機會。定時檢查電源線及外殼，若發現任何變形、燒焦或不正常的情況，應立即停用。
- 使用雙電壓的旅行風筒前，應留意設定，尤其是剛從低電壓地區（如美國、日本或台灣）回港時，切記把電壓調至本港電壓，避免因輸入電壓過大而影響風筒的正常操作。
想使用風筒不傷頭髮，消委會建議避免以高溫長時間處理頭髮，如有需要使用高溫程序，應盡量縮短時間，減低對頭髮造成的傷害。
消委會又引述2011年韓國一份皮膚科研究報告指出，適當使用風筒吹乾頭髮，例如保持15厘米的使用距離（溫度為47°C），並保持持續移動，較在室溫環境自然風乾頭髮，對頭髮細胞間脂質可能造成的損害較少。
要減低吹頭和梳理可能引致的損傷，消委會建議，選用溫度較低的吹髮模式，日常的護理程序中，可在用洗頭水洗髮和徹底沖水後，避開頭皮位置使用護髮素，再徹底沖洗，有助減低髮絲間的摩擦。洗頭後，用毛巾印乾頭髮，避免用毛巾大力摩擦。
另外，如有經常或長時間使用風筒、捲髮或直髮器的 習慣，選用適當的護髮用品，例如含有矽化合物（silicones）或聚合物（polymers）等成分的護髮產品，有助頭髮抵禦高溫，減少摩擦。
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5