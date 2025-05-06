人工受孕丨黃澤鋒58歲高齡妻懷2胎　解構「超高齡婦女」成孕關鍵醫生：難在無卵可取

【黃澤鋒/陳麗麗/人工受孕/高齡懷孕】黃澤鋒太太陳麗麗透過「人工受孕」，成功以58歲超級高齡再懷第2胎，消息傳出後，不少人送上祝福。TOPick訪問婦產科專科醫生陳億仕，為大家拆解「人工受孕」迷思。

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藝人黃澤鋒昨在Facebook上載多張家庭合照，並宣佈「造人成功」，指現年6歲的愛女「小黃妃 」將如願做家姐。事後，黃澤鋒接受傳媒訪問時，便曾透露原來太太陳麗麗於一年前曾不幸小產，於是在醫生建議下做人工受孕，現在已成功懷孕5個月。

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50歲後成功懷孕機會率極低及罕見

婦產科專科醫生陳億仕醫生接受TOPick訪問時表示，對女性而言，35歲後卵子會開始老化，人工受孕成功率更會每年下降，40歲開始更會急跌，建議35歲前進行人工受孕。值得留意是，女士一般會於50歲時收經，收經意味著無卵，因此50歲後成功懷孕機會率是非常低及罕見。

解構「超高齡婦女」成孕關鍵

陳億仕醫生指，對於「超級高齡」的婦女們，她們的懷孕難度是在於無卵可取，即缺乏原材料。

58歲年齡層的女士因為仍有子宮，理論上是可以懷孕，亦可以通過藥物恢復經期，但惟一最大問題是，這年齡層的女士是否仍有卵子? 由於這年齡層的女士很大機會已經收經，沒有卵子，因為卵源往往只可靠「捐卵」或者較年青時的「雪卵」，即將有關卵子與精子結合後，再將有關胚胎放回已收經女士的子宮內。

陳億仕醫生又指，女士35歲之前，胚胎正常比例機會率可達7成，但40多歲之後，胚胎正常比例機會率則會急跌至1成，意味著可能要進行多次人工受孕才會成功。

雪卵保存期有多少年?

陳億仕醫生表示，有些女士「比較多卵」，故即使35歲至40歲期間進行「雪卵」問題亦不大。40歲之後，卵子質素可能會參差，對胚胎健康可能會有影響。至於「雪卵」保存期，理論上，可以保存多年，但目前香港法例只允許保存10年。

哪些人士適合人工受孕?

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高齡人士懷孕風險

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