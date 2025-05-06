特首訪中東｜李家超周六率商貿團訪卡塔爾及科威特　包括20多名內地企業家

行政長官李家超宣布，周六（10日）將率團出訪中東的卡塔爾及科威特，是他上任後第二次訪問中東。今次是首次有內地企業代表同行。

李家超今早出席行政會議前指，訪問團將包括30多位香港商貿代表，以及20多名來自浙江、福建、廣東等地的內地企業代表，涵蓋金融、工商貿易、基礎建設、及創新科技等範疇，形容是開創先河。

他期望發揮香港在一國兩制下內聯外通的優勢，體現香港「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，做好企業「引進來、走出去」的橋樑作用，亦展現在一國兩制下，內地與香港企業優勢互補，發揮協同效應，提供全方位供應鏈服務。

李家超指，近年中東發展迅速、資金充裕，更積極尋求分散風險，尤其是分散投資到中國和香港特區，以配合全球經濟重心東移的大趨勢。

到訪當地期間，李家超會與兩國政府領導會面，建立合作共識，並讓企業了解特區政府和兩國政府的合作政策方向；屆時亦會考察設施及企業，了解當地金融、貿易、科技等方面的最新發展，探索新機遇。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】