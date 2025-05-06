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結業潮｜灣仔打卡素食餐廳「JAJA」結業　最後營業日5.11即日起推半價優惠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

灣仔打卡素食餐廳「JAJA」結業。

【結業潮/素食餐廳/打卡】位於灣仔的新派素食餐廳「JAJA」，以夢幻粉紅色系裝潢及創意素食料理，俘虜不少女性食客。不過餐廳日前公布結業消息，最後營業日為5月11日，為感謝食客支持，即日起推出主餐牌半價優惠。

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結業潮｜人氣素食餐廳JAJA結業

JAJA於社交平台公布結業消息，指最後營業日為5月11日（星期日）。為感謝顧客支持，餐廳推出結業優惠，由5月5日至5月11日期間，每日下午2時後入座，均可享主餐牌半價優惠。但提提大家，優惠不適用於5月9至11日晚市時段，有興趣的朋友記得把握機會。

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結業潮｜夢幻粉色裝潢 坐擁維港海景 

JAJA為Mira Dining集團旗下的素食餐廳，於2022年開業，選址香港藝術中心。JAJA在西班牙文中讀作「哈哈」，旨在散播快樂能量。餐廳分為粉藍及粉紅色為主調的兩個用餐區，前者以糖果屋車卡為主題；而後者則以夢幻花園作為靈感。而餐廳內最偌大的一面牆壁是一列落地玻璃窗，窗外更設有可俯瞰維港景觀的陽台用餐位置。

JAJA主打新派素食料理，例如雲南野菌滋補湯雲吞、提生糙米壽司、煙燻粟米條配燒烤素蛋黃醬等等。除了主食，甜品和飲品亦同樣出色，包括奇亞籽布丁、The Shake It Off系列奶昔等，餐廳亦經常推出下午茶，例如「The Blossom Joy 花漾喜悅下午茶」，以旋轉木馬餐盤盛載茶點，賣相精緻，十分適合打卡。

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JAJA

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓（地圖
電話：2877 3999

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