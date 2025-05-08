數字政府｜智方便今年內推「小程序平台」　市民無須再額外下載各部門App

港府推出的「智方便」，過往常被批「至不方便」，政府各部門又推出不同應用程式（App），市民下載一個又一個。不過，「智方便」年內會推新功能，其中一個是設「小程序平台」，讓市民無須下載各政府部門推出的App，在「智方便」小程序職級登入便可使用有關服務。

逾340萬擁護登記「智方便」 日均10萬人次使用

根據創新科技及工業局提交立法會的文件顯示，截至2025年4月，「智方便」已有超過340萬登記用戶，接達超過1 100項政府及公私營機構服務和不同局／部門的電子表格，每日平均有超過10萬人次使用。

當局表示，「智方便」亦將於今年內陸續推出更多新功能，包括「多 重身份認證」、賬單支付功能及「小程序平台」。並將積極推動各部門採用「智方便」平台，以優化及整合不同服務，讓「智方便」成為市民使用及查詢政府服務「一網通辦」、 「一鍵通辦」的最佳媒體。

1823每年處理約350萬個來電及電郵

至於處理市民對政府查詢及投訴的1823，政府稱，現時每年處理約350萬個來電及電郵。去年年完成的升級項目包括：(i) 擴展AI聊天機械人服務至所有 1823服務範圍內的常見查詢；(ii) 推出具備「人工智能 語音識別」技術的互動電話系統，支援語音導航及自動化回覆； (iii) 採用「人工智能語音轉換文字」技術提升留言處理效率；(iv) 運用人工智能技術輔助草擬書面回覆，優化特定主題查詢的處理流程。

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