夏寶龍訪澳｜夏寶龍抵達澳門展開一連六日考察行程　政界料橫琴發展仍是重點

港澳辦主任夏寶龍下午抵達澳門，展開一連6日的考察行程。是其連續3年在5月赴澳考察調研。

夏寶龍去年剛抵達澳門，即到澳門大橋建設工地考察，再到禮賓府與行政長官及特區行政、立法、司法機構負責人見面交流。據知，夏寶龍今日並無考察安排，僅到政府總部與行政長官及官員會面。

夏寶龍今年2月上旬，曾到橫琴粵澳深度合作區調研，時隔不足三月，再到澳門考察，港澳政界認為，橫琴合作區仍是他此行的重中之重。

岑浩輝任內首份施政報告4月出爐，當中花了不少篇幅在橫琴發展方面，表態要大刀闊斧、勇於創新，並形容這是澳門經濟適度多元發展的破局關鍵。熟悉澳門的香港立法會議員何敬康稱，澳門今年施政報告提到，澳門政府將督促澳門六大博企，加大對非博彩的投資，引導承批公司將更多資源，投放於支持澳門和橫琴的重點產業項目，值得關注，認為是對資金投放，有了明確的方向。他相信，中央希望博企可扎根澳門發展，落實施政報告的政策，貢獻琴澳一體化，料夏寶龍此行亦會花時間與博企座談動員。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】