  • 27°C
香港時間：202559日 (五) 00:03

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夏寶龍訪澳｜夏寶龍晤澳門行政、立法、司法機構負責人　深入了解各方面發展現況和未來規劃

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

夏寶龍與澳門行政、立法、司法機構負責人見面交流。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日（8日）傍晚經橫琴口岸抵達澳門，展開一連6日的考察行程。是其連續3年在5月赴澳考察調研。

夏寶龍去年剛抵達澳門，即到澳門大橋建設工地考察，再到禮賓府與行政長官岑浩輝及特區行政、立法、司法機構負責人見面交流。據知，夏寶龍今日並無考察安排，僅到禮賓府與行政長官及特區行政、立法、司機機構負責人會面交流。

澳門新聞局表示，夏寶龍轉達國家主席習近平對澳門同胞的親切問候和真摯關懷，以及中央對新一屆特區政府開局良好的肯定。「夏主任深入了解澳門各方面的發展現況和未來規劃，以及特區政府的各項施政工作。」

港澳辦主任夏寶龍和澳門特首岑浩輝。（港澳辦圖片）

根據港澳辦晚上發布的照片，隨同夏寶龍到澳門考察的，還有港澳辦副主任王靈桂、室務會成員向斌。

岑浩輝表示，「新一屆特區政府認真貫徹落實習主席系列重要講話精神，並在中央港澳辦、澳門中聯辦等部委的大力支持和配合下，有序推進落實各項施政部署。」

夏寶龍今年2月上旬，曾到橫琴粵澳深度合作區調研，時隔不足三月，再到澳門考察，港澳政界認為，橫琴合作區仍是他此行的重中之重。

岑浩輝任內首份施政報告4月出爐，當中花了不少篇幅在橫琴發展方面，表態要大刀闊斧、勇於創新，並形容這是澳門經濟適度多元發展的破局關鍵。熟悉澳門的香港立法會議員何敬康稱，澳門今年施政報告提到，澳門政府將督促澳門六大博企，加大對非博彩的投資，引導承批公司將更多資源，投放於支持澳門和橫琴的重點產業項目，值得關注，認為是對資金投放，有了明確的方向。他相信，中央希望博企可扎根澳門發展，落實施政報告的政策，貢獻琴澳一體化，料夏寶龍此行亦會花時間與博企座談動員。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

京官訪澳｜夏寶龍結束澳門考察　賀一誠︰沒談及行政長官換屆工作
22:16 2024/05/19
京官訪澳｜夏寶龍結束澳門考察　賀一誠︰沒談及行政長官換屆工作
京官訪澳｜夏寶龍考察大專院校、科技園區等　了解葡撻製作過程
22:17 2024/05/17
京官訪澳｜夏寶龍考察大專院校、科技園區等　了解葡撻製作過程
【京官訪澳】夏寶龍首日考察澳門大橋　晤澳門特首及行政、立法、司法機構負責人
22:57 2024/05/13
【京官訪澳】夏寶龍首日考察澳門大橋　晤澳門特首及行政、立法、司法機構負責人
【京官訪澳】夏寶龍展開第二日考察行程　到酒樓與社諮會委員交流
15:33 2024/05/14
【京官訪澳】夏寶龍展開第二日考察行程　到酒樓與社諮會委員交流
【京官訪澳】夏寶龍籲商界支持澳門政府施政　擦亮澳門國際大都市「金名片」
17:00 2024/05/15
【京官訪澳】夏寶龍籲商界支持澳門政府施政　擦亮澳門國際大都市「金名片」
夏寶龍調研｜加快落實河套香港園區發展規劃　要向橫琴深合區「取經」？
20:44 2025/02/13
夏寶龍調研｜加快落實河套香港園區發展規劃　要向橫琴深合區「取經」？
夏寶龍講話｜何漢權引述：「掌上明珠」指香港和澳門　評港府財赤屬「溫和」
23:14 2025/03/03
夏寶龍講話｜何漢權引述：「掌上明珠」指香港和澳門　評港府財赤屬「溫和」
夏寶龍訪澳｜夏寶龍明起一連6日訪澳　了解新政府施政工作
14:18 2025/05/07
夏寶龍訪澳｜夏寶龍明起一連6日訪澳　了解新政府施政工作

你可能感興趣

京官訪澳｜夏寶龍結束澳門考察　賀一誠︰沒談及行政長官換屆工作
22:16 2024/05/19
京官訪澳｜夏寶龍結束澳門考察　賀一誠︰沒談及行政長官換屆工作
京官訪澳｜夏寶龍考察大專院校、科技園區等　了解葡撻製作過程
22:17 2024/05/17
京官訪澳｜夏寶龍考察大專院校、科技園區等　了解葡撻製作過程
【京官訪澳】夏寶龍首日考察澳門大橋　晤澳門特首及行政、立法、司法機構負責人
22:57 2024/05/13
【京官訪澳】夏寶龍首日考察澳門大橋　晤澳門特首及行政、立法、司法機構負責人
一國兩制 岑浩輝 夏寶龍 橫琴 博彩 澳門 香港 立法會 施政報告 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

樂極生悲丨30歲內地女遊客為尋回GoPro命喪深海　相機意外洩最後身影
樂極生悲丨30歲內地女遊客為尋回GoPro命喪深海　相機意外洩最後身影
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
明星足球隊︱前甲組球員爆明星隊秘聞　男藝人醉酒得罪黑社會有球員各地藏女友
明星足球隊︱前甲組球員爆明星隊秘聞　男藝人醉酒得罪黑社會有球員各地藏女友
傷腎陷阱｜醫生盤點5大「傷腎魔王食物」　一半腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大「傷腎魔王食物」　一半腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫