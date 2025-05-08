夏寶龍訪澳｜夏寶龍晤澳門行政、立法、司法機構負責人　深入了解各方面發展現況和未來規劃

港澳辦主任夏寶龍今日（8日）傍晚經橫琴口岸抵達澳門，展開一連6日的考察行程。是其連續3年在5月赴澳考察調研。

夏寶龍去年剛抵達澳門，即到澳門大橋建設工地考察，再到禮賓府與行政長官岑浩輝及特區行政、立法、司法機構負責人見面交流。據知，夏寶龍今日並無考察安排，僅到禮賓府與行政長官及特區行政、立法、司機機構負責人會面交流。

澳門新聞局表示，夏寶龍轉達國家主席習近平對澳門同胞的親切問候和真摯關懷，以及中央對新一屆特區政府開局良好的肯定。「夏主任深入了解澳門各方面的發展現況和未來規劃，以及特區政府的各項施政工作。」

▲ 港澳辦主任夏寶龍和澳門特首岑浩輝。（港澳辦圖片）

根據港澳辦晚上發布的照片，隨同夏寶龍到澳門考察的，還有港澳辦副主任王靈桂、室務會成員向斌。

岑浩輝表示，「新一屆特區政府認真貫徹落實習主席系列重要講話精神，並在中央港澳辦、澳門中聯辦等部委的大力支持和配合下，有序推進落實各項施政部署。」

夏寶龍今年2月上旬，曾到橫琴粵澳深度合作區調研，時隔不足三月，再到澳門考察，港澳政界認為，橫琴合作區仍是他此行的重中之重。

岑浩輝任內首份施政報告4月出爐，當中花了不少篇幅在橫琴發展方面，表態要大刀闊斧、勇於創新，並形容這是澳門經濟適度多元發展的破局關鍵。熟悉澳門的香港立法會議員何敬康稱，澳門今年施政報告提到，澳門政府將督促澳門六大博企，加大對非博彩的投資，引導承批公司將更多資源，投放於支持澳門和橫琴的重點產業項目，值得關注，認為是對資金投放，有了明確的方向。他相信，中央希望博企可扎根澳門發展，落實施政報告的政策，貢獻琴澳一體化，料夏寶龍此行亦會花時間與博企座談動員。

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