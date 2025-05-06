減肥攻略｜毋須戒澱粉質2個月輕鬆減12磅　醫生教1飲食法食住瘦【附5招減肥不反彈】

【低碳／生酮／減肥／澱粉質】近年低碳、生酮飲食盛行，不少人為減肥戒盡澱粉，但效果未必持久，體重隨時反彈。台灣有醫生教大家一個輕鬆減肥的飲食原則，就算食飯都可以食住瘦！

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台灣減重醫生蕭捷健近日在其Facebook專頁分享個案，指一名36歲女子今年初來找他減肥。女事主身高156厘米，體重64.4公斤（約141.9磅）。她在2個月內成功將體脂率從43%降至34%，體重減輕5.7公斤（約12.6磅），關鍵是她在減肥過程中並沒有完全戒掉碳水化合物。蕭捷健建議她採用「碳水循環法」，即休息日低碳、運動日高碳，再配合超慢跑，讓身體保持代謝彈性，避免復胖。

減肥攻略｜保留高碳日免減肥反彈

為何減肥期間要保留高碳日？蕭捷健解釋，長期極低碳水攝取，可能導致甲狀腺激素T3下降，代謝率隨之減慢。此外，當身體長時間缺乏澱粉，分解碳水化合物的酵素活性會降低。一旦恢復正常飲食時，身體容易將多餘碳水化合物迅速儲存為脂肪，造成體重反彈，又稱「報復性復胖」。

相反，適時補充碳水化合物，尤其在 高強度運動前後 ，能有效補充肌肉中的糖原儲備，提升運動表現。有過往研究指出，長期低碳高脂飲食雖能促進脂肪燃燒，但可能降低運動效率，影響耐力。

而 「碳水循環法」 就可以解決身體長期缺乏澱粉質帶來的減肥副作用，詳細實行方法如下：

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低碳休息日

碳水化合物控制在每公斤體重1克

以蛋白質（如雞胸、魚肉）、蔬菜及健康油脂（如橄欖油、牛油果）為主

高碳運動日

碳水化合物提高至每公斤體重2克

配合15–20分鐘「超慢跑」，心率維持在可輕鬆說話的強度

恆定蛋白質與睡眠

每日蛋白質攝取至少每公斤體重1.5克，維持肌肉量

確保每晚睡眠7小時以上，幫助恢復

減肥攻略｜減脂人士3大建議

雖說「減肥7分靠飲食，3分運動」，但蕭捷健提醒減肥人士不必恐懼澱粉質，減肥的關鍵是在於「何時吃」。例如運動前後補充碳水，能量會優先進入肌肉，而非囤積為脂肪。他亦提醒，低碳只是減肥其中一個工具，非長期方案。要持續減肥，首先要保持身體對碳水的代謝能力，才能避免「瘦得快、反彈更快」的情況。

另外，可選擇可持續的運動，如超慢跑、健走等低強度有氧，搭配高碳日更能提升燃脂效率。

本港專業營養師陳宣希（Sarah）接受TOPick訪問時指出，飲食管控是減肥成功的關鍵，故此建議一個既安全又健康的「2周快速減肥計劃」，並附上5大貼士維持身材，供大家參考：

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斷食減肥｜做足5件事減肥不反彈

經過一番努力過後，最安慰是看到數字上的回饋，下一步就要想想如何維持身材。營養師Sarah提醒，以下5件事是減肥成敗的關鍵：

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減肥從來都不是一勞永逸，營養師Sarah提醒，快速減肥法主要減去身體水分和部分脂肪，而達至肉眼可見數字上的減少，但要維持體重，最關鍵是養成良好飲食和生活習慣，配合恆常運動和適當休息，才能夠持之以恆。

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