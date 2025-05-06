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亞開行年會｜陳茂波︰香港將繼續保持自由港地位　籲成員加強合作

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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陳茂波在業務會議上發言時強調，香港將繼續保持自由港地位，實施自由貿易政策；又指成員間需加強合作，推動更包容區域發展。（政府新聞網）

財政司司長陳茂波昨日（米蘭時間5日，下同）繼續在意大利米蘭出席亞洲開發銀行第58屆年會。他在業務會議上發言時強調，香港將繼續保持自由港地位，實施自由貿易政策；又指成員間需加強合作，期待亞開行推動更包容區域發展。

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陳茂波強調，在「一國兩制」下，香港將繼續保持自由港地位，實施自由貿易政策，保持資金、貨物、人員和信息的自由流動，並堅定支持以規則為本的多邊貿易體制。他又指，作為國際金融中心，香港樂意與亞開行成員分享創新融資模式的經驗，包括基建貸款證券化和巨災債券，以支持優質的基建和綠色項目；也樂意在數字經濟和創新科技等方面，與其他亞開行成員分享解決方案，為更普惠的區域經濟發展貢獻力量。

他指出，在當前單邊主義和保護主義嚴重干擾世界經濟和貿易秩序的背景下，成員間需要加強合作，並期待亞開行堅持其核心原則，持續支持有實際需要的項目，推動更加包容的區域發展。

另外，陳茂波昨日亦與意大利銀行行長FabioPanetta會面，向他介紹香港最新的經貿和金融發展情況；雙方亦就國際經濟形勢進行交流。

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