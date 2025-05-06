母親節2025｜合和酒店尊貴養顏母親節餐　贈送康乃馨＋免費即影即有

恰逢母親節到來，合和酒店旗下新派粵菜食府合和軒、全天候餐廳大堂咖啡廳及西餅店誠獻一系列母親節主題美食慶典，藉以衷心感謝她對家人無微不至的照顧及關懷。

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合和軒母親節特色套餐 滋陰養顏臻品顯心意

合和軒的兩款母親節限定套餐，均由行政總廚伍偉國匠心獨運，「賞心嚐味母親節套餐」的特色菜式包括三色開胃前菜薈萃、瑤柱冬茸海皇羹（可另加每位港幣98元升級至沙參玉竹花膠燉螺頭竹絲雞）、玉樹麒麟蒸斑球（可另加港幣1,800元升級至原條兩斤重的清蒸紅瓜子，須兩日前預訂）、蠔皇花膠扣海參、生炸BB鴿（每位半隻）、上湯大花蝦伊麵及潤膚養顏甜品椰皇燕窩燉鮮奶、杞子桂花糕、懷舊芝麻卷。

另外，「尊貴珍品母親節套餐」則有精美佳餚包括鴻運乳豬件、濃雞湯竹笙雞絲翅、杉斑二食、蠔皇花膠扣六頭鮑魚、魚湯帶子魚腐浸菠菜苗、當紅炸子雞、上湯大花蝦伊麵及潤膚養顏甜品椰皇燕窩燉鮮奶、杞子桂花糕、懷舊芝麻卷椰皇燕窩燉鮮奶。

「賞心嚐味母親節套餐」（每位港幣628元，四位起）及尊貴珍品母親節套餐（每位港幣788元，四位起）於2025年5月9至11日期間全日供應。屆時每位惠顧任何一款節日套餐的母親可免費獲贈康乃馨乙支，為節日傳遞一份連綿不絕的母愛。以上價錢需另收茶芥及加一服務費。所有優惠、折扣或禮遇恕不適用於母親節套餐。

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大堂咖啡廳豐盛自助餐 國際美饌同慶母親佳節

大堂咖啡廳在母親節正日的午市及晚市自助餐中，將以琳瑯滿目的國際及本地菜餚孝敬勞苦功高的母親。為慶祝母親節，餐廳誠意奉送每位客人桃膠紅棗薑茶乙份。於主題自助餐中特設清蒸海鮮專區，熱氣騰騰的海鮮源源不絕地供應，包括新鮮波士頓龍蝦、沙巴龍躉、蟹、青口、蜆及大蝦。

自助前菜區放滿無限量供應的冰鎮海鮮，重點推介雪花蟹腳、清酒鮑魚及麵包蟹。另備多款開胃沙律、日式刺身及雜錦壽司、四款滋補潤燥的中式湯水等。開放式廚房提供大廚即席現切燒西冷牛排、燒乳豬、迷你海南雞飯。印度燒烤區域由印籍主廚坐鎮，印式烤雞及烤羊腿保證是正宗風味，百分百原汁原味。

自助甜品區則擺放了抹茶意大利芝士杯、香芋椰子忌廉蛋糕、楓糖胡桃撻等。每天輪流推出十五款甜品以供選擇，並設有現場即製港式雞蛋仔或法式薄餅。

為了讓母親節大餐增添珍貴回憶，大堂咖啡廳於當天向每位母親贈送康乃馨乙支，給予媽媽們溫馨的祝福。同時，餐廳為每枱顧客安排了免費即影即有拍照服務，把家庭融洽的時光永存於紀念品之中。

母親節主題自助餐於2025年5月11日上午11時30分至下午2時30分及下午6時至9時30分期間供應。收費為成人每位港幣688元，小童（3至11歲）及長者每位港幣588元，包括無限暢飲果汁、咖啡及熱茶。以上價錢需另收加一服務費。所有優惠、折扣或禮遇恕不適用於母親節主題自助餐。

西餅店果香馥郁蛋糕 為母親送上沁甜謝意

由行政糕餅總廚張耀基悉心主理的西餅店限時推出母親節限定原個紅桑子杏仁撻（每個港幣338元），以甜蜜美點答謝母親。鮮艷如紅玫瑰花束的紅桑子杏仁撻的鬆脆撻皮盛載著幼滑香濃的杏仁榛子醬，堅果香氣洋溢，而酸甜的紅桑子果蓉與新鮮紅桑子清爽怡人，正好平衡整體味道，甜而不膩。

西餅店母親節蛋糕於2025年5月3至11日期間全日供應，客人購買此蛋糕可享85折優惠，甜美的糕點正好襯托優雅大方的母親。敬請於最少三天前預訂。

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