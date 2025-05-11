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嶺南創見︱「一心多用」未必不好？適量訓練或提升年輕人認知能力　加強學習成績工作表現

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發布時間： 53 分鐘前

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嶺大的研究認為，通過適量的「一心多用」訓練，或能提高年輕人各種認知的能力，從而提高學習成績與工作表現。

【嶺南大學/心理學/一心多用】香港生活節奏急促，許多人在生活或工作上都常常同時處理多種事務。心理學上稱呼同時進行多種任務的行為為「多任務處理（multitasking）」或「一心多用」。心理學研究普遍指出「一心多用」會影響任務的表現。

例如有研究指出駕駛車輛並同時進行電話交談，會導致發生交通意外的機會率增加至四倍；又有研究指出，學生上課時使用手提電腦會使他們的學習成績下降。這是因為人類的認知系統在大多情況之下，只能同一時間處理一種任務，強行同時進行多種任務便會令到錯誤發生的機率增

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嶺南創見︱心理學看「一心多用」

隨著科技進步，各式各樣的設備，包括電視、電腦、平板電腦、智能電話等，以及不同媒體，例如互聯網、社交媒體、電腦及電話遊戲、應用程式、即時通訊程式、電子郵件、電視頻道等越來越普及，年輕人同時使用多種媒體吸收資訊的現象非常普遍。

有研究指，「媒體一心多用」不但會影響年輕人當下的任務表現，而且會影響他們的長期認知習慣。該研究發現常常進行「媒體一心多用」的年輕人，會養成將注意力分散至環境中所有事物的認知習慣（breadth-biased cognitive control）。有此習慣的年輕人常常會被環境中無關的事物分散注意力，不能集中精神於手上的學習或工作，從而令學習成績或工作表現下降。

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嶺南創見︱一心多用總是不好的嗎?

其實「一心多用」的行為背後亦有其原因與作用。我們不能一言以蔽之，說它總是不好的。有些情況之下，如上文提及的駕駛車輛，輕微的錯誤便可能導致嚴重的後果，我們便應該避免「一心多用」；有些情況之下，效率或更為重要，我們便可適當地「一心多用。

不過使用「一心多用」也是有技巧的，我們可選擇較為熟悉、簡單及具相關性的任務、而任務之間不會互相干擾；亦有研究指出，習慣於「一心多用的年輕人，比較能夠發現環境中突然出現的重要訊息，反襯出過於專注而忽視一切環境事物也未必是好的。

嶺南創見︱「一心多用」與其他認知能力關係

在心理學上，「一心多用」不僅是一種行為，也是一種認知能力。長期漫無目的、雜亂無章的「一心多用」行為，確實會令我們養成注意力分散的認知習慣；但是通過巧妙設計、適量的「一心多用」訓練，卻可提高青少年、成人、甚至老年人「一心多用」的能力。

我們的研究發現「一心多用」與許多其他認知能力密切相關。「一心多用」能力高的人群，他們的認知處理速度、工作記憶容量、甚至一般智能都比較高。因此通過適量的「一心多用」訓練，我們或能提高年輕人「一心多用」以及各種認知的能力，從而提高他們的學習成績與工作表現。

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撰文 : 呂輝航 嶺南大學心理學系助理教授

欄名 : 嶺南創見

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