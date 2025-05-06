建造業｜市道疲弱工人流失　建造商會：望3年後工程量增　倡記分制如車牌與工人註冊掛鈎

近期樓市受到整體經濟影響而趨於淡靜，建造業工人流失。香港建造商會認為情況今年會持續，指今年發展局推售片區土地情況很關鍵。商會亦建議記分制如駕駛執照與工人註冊掛鈎，可查出工人的違規記錄，冀提高前線人員和工友安全意識。

裝修工人3個月減2萬人

商會今（6日）與傳媒會面時指，受整體經濟環境及二手樓成交下跌影響，整體工人數量由41.5萬跌至今年2月的39.3萬，其中以裝修工人的跌幅最嚴重，由去年11月的17萬，跌至今年2月的15萬，不少工人因開工不足離開行業。商會提出，以往即市新建樓宇少，相對會較多人做維修裝修，惟近年相關工作量也減少，展望今年市道業界較悲觀。

商會坦言「睇唔到今年會有改善」，但對未來5年持審慎樂觀態度，認為如今年發展局推售片區土地情況理想，3年後工程量會增加。如今年賣地情況不樂觀，「咁就有啲擔心」。

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建議支持業主「預防性維修」

商會又指，旅遊業繼續興旺，啟德體育園能吸引更多高端客，相信會帶動更多餐廳酒店作裝修，裝修維修業界環境會更好。商會建議屋宇署趁市道淡靜發更多驗樓令，否則未來裝修工人有「大project做」，就不會執行小型工程；政府亦應支持業主作預防性維修，並加強執法力度，確切執行維修令同驗樓驗窗。

被問到「簡樸房」推出會否對裝修業界有幫助，商會認為幫助不大，因舊劏房業主未必願意花大錢裝修做「簡樸房」，裝修費有機會要數年才回本，且簡約公屋陸續落成，業主仍持觀望態度，甚至「簡單打拆還原就完左件事」。

建造商會去年4月起試行「安全表現記分制度」，目前已有400多個地盤參與；建造業議會今年4月亦推出「前線人員安全表現紀錄計劃」。商會指，建造業議會推行的計劃運作暢順後，商會的的記分制將「功成身退」。計劃下，如工人的記分達到或超過10分或15分，需分別參與半天或1天改進課程以扣減3分或6分，商會稱「理論上冇人會被扣晒啲分」，期望提高前線人員和工友安全意識。

商會又指，期望計劃長遠可如違例駕駛的記分制度，能查詢記分狀況，甚至與工人註冊掛鈎，如有違規情況發生，可查出工人以往的記錄。商會提到，以往有工人刻意不顧安全，博取工傷賠償，惟現時業界不能將纍次犯規的工人放入「黑名單」，只能靠承建商間互相提點。如記分制度互通，工人可明白「（違規）會俾人抓出嚟冇得撈，唔係仆親就就有人養」，最終目的都是讓工人有保護自己的意識。

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倡外勞合約增彈性 表現佳可續用

輸入外勞方面，目前建造業輸入外勞實行配額制，工人需按工程進度來港和離港。商會認為，外勞每次來港要重新接受培訓和熟悉地盤環境，加上香港同內地標準不同，工人花幾個月適應安全要求、監管方式等，數個月後又要離開。商會建議增加計劃靈活性，讓表現優秀的外勞留港，舉例指可按合約數量批准工人留港時間，繼續為同一僱主工作。

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