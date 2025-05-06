醫療券｜長者醫療券大灣區試點計劃擴至21間　料第四季或之前陸續推展

政府日前公布「長者醫療券大灣區試點計劃」將新增12間醫療機構，全屬三級甲等醫院，包括首次加入兩間中醫院，料今年第四季或之前陸續在新增試點推出服務。

計劃擴展後，共有21個服務點覆蓋大灣區全部9個內地城市。衞生署首席醫生林民聰今日（6日）出席電台節目表示，本次新增12間機構主要是三級甲等的綜合醫院，在內地認證機制中屬於最高級別，服務質素有保證。

新增試點包括首次加入兩間中醫院，林民聰認為中醫服務在香港一直很受市民歡迎，長者需求高，希望方便長者選擇合適的醫療服務。

林續指，政府正與12間機構緊密聯繫，包括進行系統對接、人員培訓等，預計新安排將於今年第四季或之前陸續推展，估計全港有178萬名合資格長者受惠。他又說，長者醫療券的使用方法及服務範疇與以往一樣，不需預先登記，但提醒內地大部分門診服務都可以事先預約，長者可更快捷得到所需的服務。

工聯會立法會議員黃國指，本港不少長者在退休後選擇在內地安老，相信新安排能解決他們的醫療需要，但關注有部分服務，如深圳的牙科服務特別受港人歡迎，認為未來可進一步擴闊適用機構。

另外，他也注意到不少港人在東莞居住，但當地只有一間機構可使用長者醫療券，他希望政府今年底進行檢討，並針對港人集中的地點，進一步擴展適用範圍。

▲ 「長者醫療券大灣區試點計劃」擴展至21間機構，將覆蓋大灣區全部9個内地城市。（資料圖片）

「長者醫療券大灣區試點計劃」新增服務點名單

１.廣州

廣東祈福醫院

廣東省中醫院

２.深圳

北京大學深圳醫院

３.深圳（前海）

南方醫科大學深圳醫院

４.中山

中山巿中醫院

５.珠海

中山大學附屬第五醫院

珠海市人民醫院

６.佛山

佛山市第一人民醫院

南方醫科大學第八附屬醫院（前稱：南方醫科大學順德醫院 ）

7. 惠州

惠州市中心人民醫院

8. 江門

江門市中心醫院

9.肇慶

肇慶市第一人民醫院

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