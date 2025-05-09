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餐桌禮儀｜小童漢堡店企餐枱跳舞玩燈　港媽懶理低頭撳電話打機惹議

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撰文： 王月明

發布時間： 56 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

小童漢堡店企餐枱跳舞玩燈，港媽懶理低頭撳電話打機惹議。

小朋友活潑好動，家長若未實時留意，他們可能會無意識做出一些危險的舉動。近日，有人在Threads上傳影片，指在漢堡店用餐時，看到有港媽低頭玩手機遊戲，而放任小朋友踩桌椅，後又爬上餐枱跳舞、玩吊燈，十分危險，遂向店員反映此事……

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餐桌禮儀｜小童餐枱跳舞玩燈　母親玩手機未勸阻

事發於一間連鎖漢堡店，樓主用餐時見到前面餐枱坐著一對母子食客，小朋友在「拍枱拍凳」，而後又在沙發卡座上「跑步」，更玩性大發爬到餐枱上「跳舞玩燈」；其間港媽一直專心低頭玩手機遊戲，並未理會或制止小朋友的行為。

樓主揶揄道「呢個真係頂級，個媽媽咁樣都可以從容不迫打candy crush（遊戲），踩完張凳不特止仲要上埋枱跳舞。」

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同時，樓主表示，影片是小朋友已自顧自玩了幾分鐘才開始拍攝；據影片可見，1名幼童未除鞋站在餐枱上，徒手觸摸吊燈並左右搖晃，不知港媽是否因為光線變化或響動而關注到小朋友，這才將站在餐枱上的兒子抱下來。

樓主直言港媽「對衞生常識、公德同安全意識全無嘅境界，實在令人覺得嘖嘖稱奇」，並表示事後自己在第一時間將此事反映給店員，而店員將該條影片進行拷貝備案，並清潔了小朋友踩過的餐枱及座椅。

餐桌禮儀｜網民斥港媽縱容小朋友

此事引起網民熱議，紛指港媽不應縱容小朋友，「無家教嘅情況真係比以前嚴重」、「又會俾佢企上枱嘅」、「媽媽似撳電話，睇唔到」、「嘩，生仔真係要考牌」、「呢啲咁嘅媽媽，若個仔跌親就叫餐廳賠償」、「上咗枱都唔理，呢個呀媽都幾好嘢喎」、「電話定係個小朋友先係佢個小朋友」、「他只是個孩子」。

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