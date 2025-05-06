三料視后︱視后台北街頭被「野生捕獲」　精神呆滯坐馬路邊整整1分鐘不動

【佘詩曼 / 阿佘 / 新聞女王2/ 視后】佘詩曼（阿佘）前年憑TVB台慶劇《新聞女王》令事業發展更上一層樓，收視爆燈人氣旺之外，阿佘更憑《新聞女王》成三料視后。

而一向重視事業發展的阿佘，在今年初完成律政劇《正義女神Themis》後，緊接投入《新聞女王2》的拍攝，早前佘詩在社交平台上載一張在酒店房影的自拍照，相中的她嘟嘴及舉起「V」字手，留言道：「正式入組」，似乎對《新聞女王2》開工感高興。

視后佘詩曼︱阿佘坦言屬事業型大部分時間工作 佘詩曼透露開始規劃退休盼更多時間陪家人

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三料視后︱阿佘呆坐台北馬路旁

日前有網民在台北街頭「野生捕獲」阿佘，並拍下影片上載到小紅書分享，即引起網民討論，因為從片中所見，穿白色T恤及淺藍色牛仔褲的阿佘坐在街頭的班馬線旁，表情呆滯，估計她在拍攝劇集，因應劇情要演繹出呆滯表情，即使身邊有路人經過，阿佘也是毫無反應。

上載該片的網民寫道：「在街頭遇見坐了整整一分鐘一動不動的大明星，能幫我看看這是誰嗎」至於其他網民勁紛紛幽默地留言稱：「死火啦，我偶像傻咗啦」、「坐了一分鐘，人來人往，怎麼沒人找曼總簽名？」、「這是甚麼行為藝術？」

據悉，《新聞女王2》將揭示阿佘飾演「Man姐」文慧心是一名孤兒，夏文汐加盟演Man姐母，不知今次阿佘在台北街頭演繹呆滯表情否與《新聞女王2》有照。

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