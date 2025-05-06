飲食情報｜《咒術迴戰》主題咖啡廳限定登陸尖東 推角色主題餐點及限量周邊

人氣動畫《咒術迴戰》第二季中深受粉絲喜愛的《懷玉‧玉折》篇，今日正式化身主題快閃咖啡廳登陸香港！由即日起，粉絲們可親身走進五條悟與夏油傑的高專時代，體驗從沖繩海邊到咒術戰場的經典場景，更可品嚐以角色主題特色餐飲，並收集香港限定限量周邊。

這次咒術迴戰《懷玉·玉折》篇合作，除了高專時期的五條悟、夏油傑、星漿體天內理子，還有伏黑甚爾、家入硝子、七海健人等超人氣角色立牌，環繞整個餐廳內陪大家一起用餐。店內打造多個動畫經典場景，包括：被詛咒師伏擊的大樓屋頂、伏黑甚爾激鬥中的大樓殘壁、去沖繩遊玩的海邊、天內理子的意識流海洋。可以看到五條悟、夏油傑、家入硝子在門口迎接大家。窗戶上還貼有《懷玉·玉折》篇的主角群立繪，營造滿滿的青春校園感。

餐飲方面，咖啡廳推出四款主餐、三款甜點及六款特色飲品。主餐部分有以角色招式與特色延伸的五條悟「虛式“茈“」卡邦尼意粉、夏油傑「咒靈的滋味」雜錦海鮮意大利粉、理子&美里「沖繩回憶」沖繩風五花肉拉麵、以及伏黑甚爾「天逆鉾」章魚燒套餐。每道餐點都會附上角色透卡，一共四款。

甜點則有五條悟「無下限呪術」芭菲杯、夏油傑「呪霊操術」朱古力香蕉窩夫、伏黑甚爾「三級咒靈」提拉米蘇，每款皆附贈有 Q 版角色卡。

飲品選擇豐富多樣，包括五條悟「無下限呪術」士多啤梨藍金橘糖漿梳打、夏油傑「呪霊操術」利賓納啫喱橙汁、家入硝子「治療的術式」雪糕奇異果梳打、伏黑甚爾「天与呪縛」咖啡凍鮮奶、七海建人「勞動人」珍珠紅茶牛奶及灰原雄「我看人的眼光很準」雪糕可樂。活動期間，凡消費任一飲品，即可獲贈《咒術迴戰 懷玉·玉折》角色杯墊乙張（隨機發送），共 16 款設計中包含一款香港限定款式。

為回饋粉絲支持，主辦單位特別推出預約優惠。凡透過指定預約網站訂位並前來用餐的客人，可獲贈《懷玉·玉折》角色書籤乙張（共四款，隨機發送）。

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