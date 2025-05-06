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新民黨｜今年內訪美？　葉劉淑儀：本人因應付立法工作和選舉抽不到時間

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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葉劉淑儀說，她本人因為應付立法工作和選舉，今年抽不到時間訪美。（區綽彥攝）

新民黨原本打算上月訪美，但押後了行程，主席葉劉淑儀今日被問今年內會否有合適時機訪美，她說，她本人因為應付立法工作和選舉，今年抽不到時間訪美。

葉劉淑儀被問到今年內會不會還有合適時機訪美，她說，

我本人沒有，因為有很多立法工作，並且要進入選舉季節，年尾有立法會換屆選舉，我本人今年抽不到時間，本來在上個月復活節那段時間想訪美，但覺得時機不太適合，特別因為特朗普每天都說中國有人找他，我們不想被人誤會。

葉劉淑儀指，美方的智庫和學者都表示很婉惜，她們有進行網絡上的交流。

葉劉淑儀(左)和匯賢智庫行政總裁王瑤琪(右)。（區綽彥攝）

「全球繁榮峰會」將於本月19至21日在港舉行第二屆，由葉劉淑儀創立的匯賢智庫和上海國際問題研究院協辦，今年香港歐洲商務協會亦加入協辦。葉劉淑儀指，有五場專題討論，今年新增「航天科技的希望—突破與潛力」專題。她說，航天科技需融資，香港有重要角色。峰會講者包括前世貿及聯合國歐盟代表團團長西蒙．萊西（Simon Lacey）、清華大學蘇世民書院院長薛瀾、前OpenAI市場策略主管扎克．卡斯（Zack Kass）。

葉劉：今年峰會繼續請前美駐港總領事唐偉康和史墨客

去年峰會，前美駐港總領事唐偉康和史墨客親身出席峰會，美國國務院前代理助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）視像出席，今年講者名單只見前美國駐汶萊大使雷格 · 艾倫。葉劉淑儀解釋，今年峰會繼續請唐偉康和史墨客，在21日下午有一個閉門的圓桌會議，是世界經濟論壇建議邀請她們主辦，題目是「Economic Security and National Trade」，大概20位專家參加，包括唐偉康。

葉劉：去年峰會比較多美國專家 今年更多來自英、歐專家

葉劉淑儀說，去年峰會比較多美國專家，有人說去年的論壇好像透過香港的一個中美對話，歐洲商會認為峰會應該有更多歐洲參與。她指，世界三大貿易集團就是中國、美國和歐盟，其實美國在參與國際貿易不是那麼多。她指，今年的論壇有更多來自英、歐專家，期望未來有更來自加拿大、澳、紐、中東國家的專家。

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