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飲食陷阱｜1類天然飲品竟是「肝臟殺手」　醫揭比酒精更毒：長期飲可致糖尿病

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【脂肪肝／糖尿病／酒精／肝臟】天然食物亦可能成為「健康陷阱」？日本肝臟專科醫生尾形哲指出，一類健康天然食物當中所含的成份，事實上是隱形「肝臟殺手」，其代謝路徑如同「導彈直攻肝臟」，導致脂肪堆積速度是葡萄糖的5倍，長期過量攝取可能引發脂肪肝、糖尿病，甚至不可逆的肝損傷。

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日媒《Diamond Online》 引用日本肝臟專科醫生尾形哲於著作《甘い飲み物が肝臓を殺す》中內容指出，許多人因水果富含維生素而誤解「果糖無害」，事實上天然水果的膳食纖維能減緩糖分吸收，但一旦加工成果汁、果凍或添加於餅乾醬料，果糖便轉為「液態濃縮型態」，吸收速度暴增。更危險的是，市面常見的「高果糖玉米糖漿」雖名為果糖，實為玉米提煉的人工糖漿，與天然水果毫無關聯，卻因成本低廉、甜度高，被大量添加於飲料與加工食品中。

飲食陷阱｜100%直攻肝臟　5倍速催生脂肪

醫生續指，這些果糖與葡萄糖不同，果糖進入人體後100%直送肝臟代謝，無需胰島素介入即可「超高速」轉化為中性脂肪。尾形哲比喻，葡萄糖如同步兵分散攻擊全身細胞，肝臟僅需處理20%糖分；果糖卻像導彈精準鎖定肝臟，短時間內湧入超量糖分，遠超肝細胞粒線體的處理極限。未代謝的果糖直接轉為脂肪堆積，同時破壞粒線體功能，導致能量生產停擺、活性氧激增，雙重夾擊下肝細胞迅速壞死。

果糖VS葡萄糖 代謝速度差異

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  • 葡萄糖：20%由肝臟代謝，其餘分散至全身細胞，需胰島素調控轉為脂肪。
  • 果糖：100%直送肝臟代謝，無需胰島素即可「超高速」轉為中性脂肪，超出肝臟處理極限即堆積成脂肪肝。

飲食陷阱｜脂肪肝年輕化危機　自救關鍵在「戒糖策略」

尾形哲醫生強調，每日一杯手搖飲或市售純果汁，所含果糖量已足夠啟動肝臟脂肪化進程。尤其年輕族群誤將冰沙、果汁視為健康選擇，卻不知其纖維遭破壞後，糖分吸收速度堪比碳酸飲料。

相較同樣對肝臟造成損傷的酒精，酒精代謝產物雖傷肝，但需長期過量飲用；果糖只需每日一杯果汁或含糖飲料，即可能造成肝臟持續發炎與纖維化，尾形哲醫生比喻酒精如同「步兵逐步侵蝕肝臟」，果糖則像「導彈瞬間摧毀」。

想要護肝自救，醫生亦拆解以下3大關鍵，強調「肝臟無聲求救，等到確診脂肪肝已太遲，戒除加工果糖是護肝關鍵。」：

3大護肝自救關鍵

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  • 戒液態糖：100%果汁、手搖飲、smoothie（膳食纖維遭破壞）糖分等同汽水。
  • 參考成分表：避免含「高果糖玉米糖漿」、「果葡糖漿」的加工食品。
  • 控制份量：天然水果每日限2份（如1顆蘋果+1根香蕉），且需連果肉食用。

同場加映｜4招逆轉脂肪肝

脂肪肝可以吃出來，同樣地可以透過改變飲食逆轉。陳威龍提出4大護肝建議：

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資料來源：Diamond Online

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