謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈

【謝霆鋒/謝婷婷/謝婷婷懷孕】謝霆鋒早前舉行演唱會，媽咪和兩位囝囝都有到場支持，但妹妹謝婷婷卻於開騷前預告未能返港欣賞，只隔空為哥哥打氣，原來婷婷正懷有第二胎，要專心養胎而缺席盛事。如今二人兄妹情深，但其實關係一度疏離，婷婷曾講過自己20多歲回流返港要跟哥哥同住，更要孖鋪瞓，不過發現彼此想法不同很難溝通，當時令婷婷十分傷感！

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謝霆鋒兄妹｜謝婷婷宣布懷有第二胎

42歲的謝婷婷於2019年突然宣布誕下女兒Sara，之後便淡出幕前，長居加拿大專心照顧女兒，直至今年情人節，她再拋下震撼彈，公開外籍男友Mathew容貌，並分享家庭照放閃。

豈料日前婷婷再於社交平台公佈喜訊，原來她已懷有第二胎，她上載產檢和超聲波相片，留言：「Life lately...Part 1 & 2」更以藍色蛋糕明示腹中寶寶是男嬰，成功湊成「好」字，見婷婷孕肚已明顯隆起，估計懷孕至少5個月，難怪早前未有現身支持哥哥演唱會。

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謝霆鋒兄妹｜謝婷婷曾自揭跟哥哥關係疏離

雖然婷婷未有撐哥哥場，但就分享多張兄妹童年照為哥哥打氣，足見兄妹情深，不過婷婷早年於訪問中曾自揭跟哥哥關係一度疏離，婷婷自小移居加拿大，直至20多歲才回流香港，相反霆鋒早於16歲在香港出道，因此兄妹倆不算一起長大，婷婷坦言：「我們一點也不close（親密），大家都很忙，好少機會見一次面。好難得四個（一家四口）都在香港，但四個都在香港就會盡量抽時間見。」

謝霆鋒兄妹｜20幾歲回流返港跟哥哥孖鋪

返到香港定居後，婷婷初期因未找到住處，於是跟哥哥同住，她以為終於有機會可以跟哥哥傾偈，因為她在加拿大定居這麼久，哥哥只打過兩次電話給她，怎料兩兄妹同住「孖鋪瞓」也沒有偈傾，婷婷表示：「我6年前返到香港，有一段時間我同佢孖鋪，因為我未搵到屋企，我好開心我哋可以一齊住，因為我哋唔係一齊長大，20幾歲先同佢孖鋪，然後我又可以認識到佢嘅生活情況，因為我從來都唔知。」

她續說：「之後隔咗幾個月就發覺，原來我哋真係好唔同，我覺得有少少傷感。」她透露同住期間經常想哥哥開心，因為哥哥很少笑：「我成日同佢講，我想你開心，但你點解唔開心？我大個就明白，每人嘅快樂都唔同，因為我以前中文唔好，又唔會主動去同佢講。」這亦令兄妹無法好好溝通，甚至關係一度緊張。

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謝霆鋒兄妹｜全靠新加坡之旅「破冰」

謝婷婷指兩兄妹數年後突然「破冰」，全靠一次新加坡之旅，當時他們去了新加坡旅行，她發現哥哥對事物的態度和睇法都不同了，更突然跟她聊了很多心事，婷婷直言那一次大家像「接通」了一樣：「我喊得好犀利，等咗30年，你終於明白我，你有什麼問題，你覺得我唔明白，我會用自己方法去明白，如果我俾唔到意見你，但我會聽。」她更跟哥哥說，無論他什麼時候打電話給她，她都一定會接聽，就算正在搭飛機，也會先落機聽電話。

婷婷還感性向哥哥說：「只係想佢知道我永遠唔會傷害佢！」又謂：「我哋唔係兩個世界唔同嘅人，係10個世界唔同嘅人。」更表示很開心在死之前可以跟哥哥破冰，還爆霆鋒做了一件讓她很感動的事，就是對身邊人大讚她：「全世界，不是唯一，最好心嘅人一定係我妹妹！」

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