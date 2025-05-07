子宮下垂丨外母洗碗與女婿起衝突被撞致子宮膀胱下垂　索償166萬元判決出爐

【子宮下垂/膀胱下垂】台灣新竹發生一宗離奇的家庭糾紛！一名姓張婦人指控自己洗碗時，遭范姓女婿用肚子從後衝撞，令她撞上鋅盆，最終造成身體多處瘀傷，子宮、膀胱及直腸等器官更出現下垂問題。她於是向范男提告，要求對方賠償650萬元新台幣(約166萬港元），而近日當地法院判決亦已出爐。

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綜合台灣傳媒報道，事發於2023年3月2日晚上8時30分左右，張婦與女婿於家中發生衝突，期間女婿趁張婦洗碗時，突然從後方用肚子直撞張婦，張婦閃避不及，直接撞上鋅盆上，致身體出現多處瘀傷，而且子宮、直腸、膀胱等多處部位更因此下垂。張婦於是憤而提告，向女婿求償醫藥費及精神賠償650萬元(約166萬港元）。

范男事後雖承認曾衝撞岳母，亦因此因依傷害罪被拘役40日，不過他卻強調，當日碰撞僅是輕微，指張婦所稱的傷害並非由他所致。

而就雙方爭論，法官認為，雖然張婦指控與范男衝撞行為致相關的直腸下垂、泌尿障礙等，未能提出醫療證據，證實與衝撞有關，另就部份泌尿及婦科症狀，就診距離事發已逾半年，亦難認具因果關係。但肯定的是，張婦自衝撞後曾多次求醫，精神上亦受痛苦，范男亦有違人倫親情，因此最終判范男需賠償岳母精神慰撫金7萬元、醫療費3.5萬元，合計共10.5萬元，其餘駁回。

曾生育婦女 子宮下垂風險較高

對於「子宮下垂」的現象，本港婦產科專科醫生方秀儀曾表示，「子宮下垂」是骨盆底器官脫垂的統稱，即骨盆底器官（子宮、陰道、膀胱及直腸）因盆腔韌帶及肌肉鬆弛退化或組織受到破壞，失去支撐而脫離正常位置，導致有下墜或突出體外的現象。

方秀儀又補充，過快的增重與減重、天生結締組織較差或長期承受較大腹壓，如經常便秘、哮喘、慢性咳嗽、常搬提重物、肥胖，亦會增加患病風險。

3種常見子宮下垂症狀

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子宮持續下垂或致腎衰竭

方秀儀醫生表示，患者會感到不適、陰道異常出血，也有可能引起尿液倒流。如情況持續，會導致腎臟受損、腎功能下降，甚至腎衰竭。治療方面，如只屬輕微子宮下垂，並無直腸及膀胱下垂徵狀，可先作觀察，並進行盆底肌肉運動作輔助治療。但若子宮常刮損發炎，又或尿失禁、便秘等徵狀影響日常生活，便應作進一步處理，如接受「子宮托」治療，或切除子宮或進行保留子宮的修補術。

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