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迪士尼攻略｜香港迪士尼員工揭8大秘聞 　入園不應排熱門設施？1原因戴徽章收唔到「生日快樂」

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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香港迪士尼員工揭開8大秘聞，點解入園唔應該排熱門設施？原來戴徽章收唔到「生日快樂」是有原因！

【香港迪士尼攻略】香港迪士尼樂園作為旅遊熱點，不少人在入園前都會「做足功課」！近日有迪士尼工作人員在社交平台分享樂園8大秘聞及遊玩攻略！想玩受歡迎的「灰熊山谷」、「迷離大宅」等設施，原來不應該最先去！

香港迪士尼攻略｜迪士尼樂園員工揭樂園8大秘聞

早前有一位自稱是香港迪士尼樂園的員工於社交平台分享樂園8大秘聞，並指有些話是「港迪員工很想說很久了」。點擊大圖睇8大秘聞：

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香港迪士尼攻略｜1.入園先別衝3大熱園區

該員工不建議遊客入園後先衝去「灰熊山谷」、「迷離大宅」和「反斗奇兵大本營」這三個熱門園區，因為其園區的開放時間會視乎樂園的開放時間而有所不同，如10時開園便會開10時半，10時半開園就會開11時，所以即使提早到達，也要等待區域開放才可遊玩。

香港迪士尼攻略｜2.見到出口指示牌切勿推門

遊客在園內看到「綠底白字」的出口指示牌切勿推門出去，因為那些是「緊急出口」，如果需要離開，或者找不到出口指示牌，可以尋求工作人員協助。

香港迪士尼攻略｜3.香港迪士尼沒有飄流

他表示，香港迪士尼樂園沒有「飄流」的遊樂設施，只有「森林河流之旅」。飄流僅在上海迪士尼，或香港海洋公園，不過大家可以在森林河流之旅，選擇乘坐「英語船」或「國語混合廣東話船」。

延伸閱讀：迪士尼樂園｜香港迪士尼20周年推3大限定表演　11架全新花車巡遊/限定城堡演出/無人機表演

 

香港迪士尼攻略｜4.設施故障或暫時性關閉原因

他表示，樂園一些遊樂設施如「小熊維尼」和「星際極速穿梭」，由上客、安全檢查和下客均設有時間限制，大約10多秒至30秒不等。若工作人員神色緊張地叫大家坐好、上車或下車，大家必須聽從指示，不然安全系統會啟動，設施會因故障而暫時關閉。

香港迪士尼攻略｜5.身高限制

樂園有部分設施有身高限制，即使身高只是差一點，遊客也不要強求工作人員，此限制真的在保護遊客的安全。

香港迪士尼攻略｜6.沒有向戴徽章的遊客說「生日快樂」

不少人關心生日徽章的問題，他解釋工作人員並非不與戴著生日徽章的遊客說「生日快樂」，只是有許多人即使不是生日，也會去拿取生日徽章，使工作人員也漸漸地變得不想說。如果真是想得到生日祝福，大家可以向工作人員主動提出，他們不但會說生日快樂，更會唱生日歌！

香港迪士尼攻略｜7.公仔服裝員工通常是國外人士

園內身穿公仔服裝與大家拍照的工作人員，大多都是國外聘請的工作人員，有些只會說英文，所以他表示大家不要再怪責他們。另外，園內也有多會說普通話、廣東話和英文的員工。

香港迪士尼攻略｜8.員工上班感重

他表示有不少人評價「港迪員工上班感超重」，因為工作非常辛苦，工作時數通常在9至11小時之間，所以大家如果跟工作人員說「謝謝」或「辛苦了」，他們都會很感激。

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