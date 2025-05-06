  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 17:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港非遺月｜首屆6月舉行設超過80場表演　料逾10萬人參與

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

香港非遺月2025將於6月舉行。（非遺辦網頁）

康文署非物質文化遺產辦事處將於6月主辦首屆「香港非遺月」，以「香港處處有非遺」為主題，推出超過80場非遺表演、60個非遺互動體驗攤位、20個「非遺精華遊蹤」導賞團，提升市民及旅客對香港及內地非遺的認識，料整體有逾10萬人參與。

6地區辦「非遺精華遊蹤」

「非遺精華遊蹤」導賞團涵蓋6個地區，包括油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區，帶領市民和旅客探索社區的特色非遺，同時將推出相關地區的「非遺精華遊蹤」地圖指南和影片。

導賞團為免費參加，詳情將於5月16日於非遺辦網頁公布報名詳情。

香港非遺月2025將於6月舉行，6個地區設「非遺精華遊蹤」。（非遺辦網頁）

康文署將於轄下場地，包括博物館、圖書館及表演場地，從多角度和以不同方式向社會大眾推廣非遺。其中6月14日至7月1日，將於香港中央圖書館地下展覽館舉辦「根與魂 — 江西贛州客家非物質文化遺產展演」，展演介紹江西贛州的客家文化及相關的非遺。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

文娛藝術 康文署 博物館 展覽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間12:05）
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
內地食客｜內地客K11餐廳未排隊進店用膳　經理勸說未果反被要求鞠躬道歉
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
馬德鐘太太︱視帝馬德鐘私下尊稱太太做博士？！　張筱蘭超有料現當港大名譽教授
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
文娛藝術｜上水廣場周末夢想好Sing音 「中二生」表演鼓勵留港消費
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢
王喜入院︱今年1月自爆患腎衰竭　王喜再入院做手術：又一條好漢