香港非遺月｜首屆6月舉行設超過80場表演　料逾10萬人參與

康文署非物質文化遺產辦事處將於6月主辦首屆「香港非遺月」，以「香港處處有非遺」為主題，推出超過80場非遺表演、60個非遺互動體驗攤位、20個「非遺精華遊蹤」導賞團，提升市民及旅客對香港及內地非遺的認識，料整體有逾10萬人參與。

6地區辦「非遺精華遊蹤」

「非遺精華遊蹤」導賞團涵蓋6個地區，包括油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區，帶領市民和旅客探索社區的特色非遺，同時將推出相關地區的「非遺精華遊蹤」地圖指南和影片。

導賞團為免費參加，詳情將於5月16日於非遺辦網頁公布報名詳情。

▲ 香港非遺月2025將於6月舉行，6個地區設「非遺精華遊蹤」。（非遺辦網頁）

康文署將於轄下場地，包括博物館、圖書館及表演場地，從多角度和以不同方式向社會大眾推廣非遺。其中6月14日至7月1日，將於香港中央圖書館地下展覽館舉辦「根與魂 — 江西贛州客家非物質文化遺產展演」，展演介紹江西贛州的客家文化及相關的非遺。

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