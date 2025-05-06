五一黃金周︱旅發局林建岳：每個旅客都是客　續推廣香港旅遊魅力

五一黃金周大批內地旅客訪港，旅遊發展局主席林建岳表示，既是受惠於中央接連推出多項挺港旅遊業措施，也充分反映香港旅遊業的競爭力和吸引力。他強調「每個旅客都是旅客」，旅發局將打造更多旅遊產品，做好推廣，充分展現香港旅遊魅力。

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消費多、消費少 都是珍貴客人

林建岳指，所有旅客，來到香港都是珍貴客人，都應以禮相待，做到「無處不好客」。他說香港是「國際旅遊之都」，也是「好客之都」，服務是旅遊業的重中之重。林建岳強調不論長途客還是短途客，不論消費多或是消費少，都是香港的珍貴客人和消費者，對於香港的旅遊業和經濟都帶來支持。因此，香港理應接待好來港旅客，為每個旅客都留下美好印象，令到香港旅遊生意越做越有，把香港「好客之都」的美譽傳遍世界。

他期望各行業針對不同的旅客提供不同的適切服務，體現無處不周到。林建岳指，旅發局將會繼續與業界攜手，加強不同語言導遊培訓，對不同旅客提供針對性的服務，通過不同渠道和方式為旅客提供更加全面、周到、貼心的服務。

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續發揮文化、美食、盛事等吸引力

至於旅遊產品方面，林建岳指要加強打造和宣傳，落實無處不旅遊。林建岳表示，香港旅遊業要持續發展，需要不斷提升旅遊的吸引力和競爭力。旅發局將進一步促進文體旅遊融合發展，繼續發掘香港的旅遊產品，發揮歷史、文化、美食、島嶼、盛事等對旅客的吸引力，開拓更多旅遊新項目，打造更多「必去」旅遊熱點，開發特色多元旅遊，並善用新媒體和科技，以新模式推廣香港的傳統習俗與人文風采，加強對精細旅遊產品的推介宣傳，不斷提升香港的旅遊魅力，吸引更多旅客來香港。

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