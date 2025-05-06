  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 19:27

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

五一黃金周︱旅發局林建岳：每個旅客都是客　續推廣香港旅遊魅力

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

旅發局主席林建岳表示，香港理應接待好來港旅客，為每個旅客都留下美好印象。（資料圖片）

五一黃金周大批內地旅客訪港，旅遊發展局主席林建岳表示，既是受惠於中央接連推出多項挺港旅遊業措施，也充分反映香港旅遊業的競爭力和吸引力。他強調「每個旅客都是旅客」，旅發局將打造更多旅遊產品，做好推廣，充分展現香港旅遊魅力。

點擊圖片放大
+4
+3

消費多、消費少　都是珍貴客人

林建岳指，所有旅客，來到香港都是珍貴客人，都應以禮相待，做到「無處不好客」。他說香港是「國際旅遊之都」，也是「好客之都」，服務是旅遊業的重中之重。林建岳強調不論長途客還是短途客，不論消費多或是消費少，都是香港的珍貴客人和消費者，對於香港的旅遊業和經濟都帶來支持。因此，香港理應接待好來港旅客，為每個旅客都留下美好印象，令到香港旅遊生意越做越有，把香港「好客之都」的美譽傳遍世界。

他期望各行業針對不同的旅客提供不同的適切服務，體現無處不周到。林建岳指，旅發局將會繼續與業界攜手，加強不同語言導遊培訓，對不同旅客提供針對性的服務，通過不同渠道和方式為旅客提供更加全面、周到、貼心的服務。

點擊圖片放大
+4
+3

續發揮文化、美食、盛事等吸引力

至於旅遊產品方面，林建岳指要加強打造和宣傳，落實無處不旅遊。林建岳表示，香港旅遊業要持續發展，需要不斷提升旅遊的吸引力和競爭力。旅發局將進一步促進文體旅遊融合發展，繼續發掘香港的旅遊產品，發揮歷史、文化、美食、島嶼、盛事等對旅客的吸引力，開拓更多旅遊新項目，打造更多「必去」旅遊熱點，開發特色多元旅遊，並善用新媒體和科技，以新模式推廣香港的傳統習俗與人文風采，加強對精細旅遊產品的推介宣傳，不斷提升香港的旅遊魅力，吸引更多旅客來香港。

最新影片推介：

童學園
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

五一黃金周｜港式火鍋店做足宣傳吸引內地客　尖沙嘴分店滿座　負責人：生意額理想
17:13 2025/05/05
五一黃金周｜港式火鍋店做足宣傳吸引內地客　尖沙嘴分店滿座　負責人：生意額理想
五一黃金周｜星光行快餐店成內地團平價飯堂　惟未帶旺場內生意
今日 00:15
五一黃金周｜星光行快餐店成內地團平價飯堂　惟未帶旺場內生意
五一黃金周｜訪港旅客達110萬按年增逾2成　李家超：樂意包容、歡迎不同類型旅客
今日 10:50
五一黃金周｜訪港旅客達110萬按年增逾2成　李家超：樂意包容、歡迎不同類型旅客
五一黃金周｜零售市道有明顯升幅　香港零售管理協會主席謝邱安儀：業界仍處於較困難狀況
今日 13:48
五一黃金周｜零售市道有明顯升幅　香港零售管理協會主席謝邱安儀：業界仍處於較困難狀況

你可能感興趣

五一黃金周｜港式火鍋店做足宣傳吸引內地客　尖沙嘴分店滿座　負責人：生意額理想
17:13 2025/05/05
五一黃金周｜港式火鍋店做足宣傳吸引內地客　尖沙嘴分店滿座　負責人：生意額理想
五一黃金周｜星光行快餐店成內地團平價飯堂　惟未帶旺場內生意
今日 00:15
五一黃金周｜星光行快餐店成內地團平價飯堂　惟未帶旺場內生意
五一黃金周｜訪港旅客達110萬按年增逾2成　李家超：樂意包容、歡迎不同類型旅客
今日 10:50
五一黃金周｜訪港旅客達110萬按年增逾2成　李家超：樂意包容、歡迎不同類型旅客
林建岳 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
急症室最長等候時間（05月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間16:05）
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆