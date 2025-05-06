脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

【脂肪肝／肝癌／周奕瑋／症狀】現年41歲的「日本通」周奕瑋（Jarvis）經常往返日港兩地，不時在個人YouTube頻道分享美食影片，卻仍能維持身形。不過，他近日在一段影片中透露，自己的肝纖維硬度指數超標，罹患重度脂肪肝，嚴重可惡化為肝癌，病情完全超出Jarvis預期。

最新影片：

Jarvis近日在其YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」分享，表示接受肝功能檢測時，發現肝纖維硬度指數和脂肪肝指數雙雙超標，其中脂肪肝指數更高達至395，比重度脂肪肝定義數值292高出逾100，而標準脂肪肝數值為238以內。

他透露因工作關係經常飲食過量且作息不定，且在接受肝功能檢測前，已隱約感到肝指數可能會超標，並特別指出2個早期症狀與大家分享：

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脂肪肝｜脂肪肝2個早期症狀

口苦、有口氣問題

易倦、常發呆

體檢中心人員指出，即使是重度脂肪肝仍可逆轉，關鍵在於要勤加運動、多攝取有助於分解脂肪的食物、作息定時，再搭配適量保健品即可改善。

脂肪肝｜預防脂肪肝須戒除3類飲食

太鹹太辣、重口味食物

咖啡、奶茶、珍珠奶茶

老火湯

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脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝 5大因素造成脂肪肝

2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。台灣減重醫生陳威龍曾在其Facebook專頁發文，指出很多人誤解脂肪肝僅與高脂飲食有關，事實上脂肪肝成因有很多，當中包括先天和後天因素。以下綜合5大因素釀成脂肪肝：

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脂肪肝｜4招逆轉脂肪肝

脂肪肝可以吃出來，同樣地可以透過改變飲食逆轉。陳威龍提出4大護肝建議：

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