  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 19:27

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【脂肪肝／肝癌／周奕瑋／症狀】現年41歲的「日本通」周奕瑋（Jarvis）經常往返日港兩地，不時在個人YouTube頻道分享美食影片，卻仍能維持身形。不過，他近日在一段影片中透露，自己的肝纖維硬度指數超標，罹患重度脂肪肝，嚴重可惡化為肝癌，病情完全超出Jarvis預期。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作 助準媽媽強化大腿

Jarvis近日在其YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」分享，表示接受肝功能檢測時，發現肝纖維硬度指數和脂肪肝指數雙雙超標，其中脂肪肝指數更高達至395，比重度脂肪肝定義數值292高出逾100，而標準脂肪肝數值為238以內。

他透露因工作關係經常飲食過量且作息不定，且在接受肝功能檢測前，已隱約感到肝指數可能會超標，並特別指出2個早期症狀與大家分享：

點擊圖片放大
+8
+7

脂肪肝｜脂肪肝2個早期症狀

  • 口苦、有口氣問題
  • 易倦、常發呆

體檢中心人員指出，即使是重度脂肪肝仍可逆轉，關鍵在於要勤加運動、多攝取有助於分解脂肪的食物、作息定時，再搭配適量保健品即可改善。

脂肪肝｜預防脂肪肝須戒除3類飲食

  • 太鹹太辣、重口味食物
  • 咖啡、奶茶、珍珠奶茶
  • 老火湯

 

點擊圖片放大
+7
+6

脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝 5大因素造成脂肪肝

2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。台灣減重醫生陳威龍曾在其Facebook專頁發文，指出很多人誤解脂肪肝僅與高脂飲食有關，事實上脂肪肝成因有很多，當中包括先天和後天因素。以下綜合5大因素釀成脂肪肝：

點擊圖片放大
+6
+5

脂肪肝｜4招逆轉脂肪肝

脂肪肝可以吃出來，同樣地可以透過改變飲食逆轉。陳威龍提出4大護肝建議：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

逆轉脂肪肝｜脂肪肝｜本港4成人患脂肪肝　醫生教7招逆轉　推薦飲呢種茶燒脂一流【附逆轉脂肪肝攻略合集】
18:05 2025/03/25
逆轉脂肪肝｜脂肪肝｜本港4成人患脂肪肝　醫生教7招逆轉　推薦飲呢種茶燒脂一流【附逆轉脂肪肝攻略合集】
脂肪肝｜肥人患肝癌風險高近2倍　醫生揭5大禍根釀脂肪肝+教4招護肝
17:18 2025/04/15
脂肪肝｜肥人患肝癌風險高近2倍　醫生揭5大禍根釀脂肪肝+教4招護肝
脂肪肝｜醫生點評9種飲品看似健康卻傷肝　睡前飲1種奶增患糖尿病風險
13:33 2025/04/29
脂肪肝｜醫生點評9種飲品看似健康卻傷肝　睡前飲1種奶增患糖尿病風險

你可能感興趣

逆轉脂肪肝｜脂肪肝｜本港4成人患脂肪肝　醫生教7招逆轉　推薦飲呢種茶燒脂一流【附逆轉脂肪肝攻略合集】
18:05 2025/03/25
逆轉脂肪肝｜脂肪肝｜本港4成人患脂肪肝　醫生教7招逆轉　推薦飲呢種茶燒脂一流【附逆轉脂肪肝攻略合集】
脂肪肝｜肥人患肝癌風險高近2倍　醫生揭5大禍根釀脂肪肝+教4招護肝
17:18 2025/04/15
脂肪肝｜肥人患肝癌風險高近2倍　醫生揭5大禍根釀脂肪肝+教4招護肝
脂肪肝｜醫生點評9種飲品看似健康卻傷肝　睡前飲1種奶增患糖尿病風險
13:33 2025/04/29
脂肪肝｜醫生點評9種飲品看似健康卻傷肝　睡前飲1種奶增患糖尿病風險
健康問題 脂肪肝 網絡熱話 美食 養生 保健 運動 周奕瑋 日本 肝癌

最高瀏覽

超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
急症室最長等候時間（05月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間16:05）
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆