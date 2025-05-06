染髮安全｜婦人常染髮確診膀胱癌　專家推薦自製「1種天然染髮劑」遮白髮/護髮/去頭油

【染髮／天然／無毒／染髮劑】近年不少人追求時尚染髮，但市面上大部分染髮劑都含有化學成分，不但氣味刺鼻，更可能損害頭皮健康，長期使用甚至有致癌風險。有日本專家推薦一種飲品可以DIY純天然染髮劑，能夠染深白髮之餘，亦不傷頭皮，達至護髮去頭油的功效！

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據《早安健康》報道，台灣臨床毒物科護理師譚敦慈經指出，顏色越深的染髮劑，重金屬含量往往越高，而常見的染髮成分苯二胺（PPD）雖然在香港未被禁用，但在德國、法國等國家已被列為禁用品，因研究顯示可能具有致癌風險。

染髮安全｜化學染劑潛在危機

日本專業美容師中居尚基表示，化學染髮劑容易導致頭皮敏感、頭髮受損。如想遮蓋白髮，可以DIY純天然染髮劑，只要用上紅茶茶包就能做到天然染色效果。雖然顏色不如化學染劑鮮豔持久，但勝在零化學添加，對頭皮和髮絲完全無害，甚至有護髮和去頭油的效果。

平日飲用的紅茶茶包真的能夠染走白髮？日本農學博士大森正司解釋，紅茶中的天然色素能附著在頭髮上，惟需要多次使用方可漸進式地加深白髮顏色，達至一個染色的效果。更難得的是，紅茶含有多種護髮成分：

胺基酸：滋潤髮絲、抑制頭皮油脂分泌

咖啡因：緊緻頭皮

單寧酸：修護受損髮質

蛋胺酸等成分：促進頭皮血液循環

自製紅茶染髮劑

【材料】

紅茶茶包3個

熱水500毫升

【做法】

將茶包浸泡於熱水中

待冷卻後倒入噴霧瓶

【使用步驟】

均勻噴灑於頭髮

按摩頭皮30-60分鐘

用洗髮乳清潔沖淨

天然染髮需耐心

白髮明顯者：每日使用；白髮較少者：每周1次

染髮安全｜4類人不適合染燙

重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，染髮劑的影響不僅止於頭髮表面，更可能深入影響健康，以下是4類人不適合染燙：

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染髮安全｜經常染髮常見的5大危害：

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染髮安全｜安全染髮6大要點

黃軒建議以下6項染髮建議，兼顧美髮又不會傷身：

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染髮安全｜安全染髮5件事

臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康云知道》分享自己染髮的小貼士，她因為甲狀腺機能的問題，容易長出白頭髮，為此她亦會為了外表染髮，不過她事前事後會做5件事，減少身體吸收過多化學物。

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同場加映：染髮安全｜消委會推薦9款滿分染髮劑

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