洗衣機清潔｜洗衣機菌量比馬桶多530倍　1個行為易缩短機身壽命【附4招KO積藏污垢】

【洗衣機/ 洗衣機清潔/ 細菌/ 污垢/ 壽命】洗衣機可謂是每個家庭必備的電器，但機内恐暗藏污垢，需定時清潔；有研究就曾發現，洗衣機一旦缺乏清潔，其含菌量可達馬桶的530倍！有專家就分享4招貼士，有助減少污垢積藏。

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洗衣機藏菌｜洗衣機内藏細菌筆馬桶多530倍

根據「oneminmicro」的instagram影片，有人在打開洗衣機過濾器的面蓋後，用一枝棉花棒輕輕於入面一掃，便挖出一小堆泥黑污垢。實驗人員之後再將有關樣本置於顯微鏡下，隨即發現各式各樣的寄生蟲，當中包括蠕蟲、線蟲，以及塵蟎等等，全都可以引致身體過敏。

據美國ABC News早前報道，美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba曾對洗衣機中的細菌進行廣泛研究，他發現洗衣機內布滿細菌，有機會在洗衣服時交叉感染，

如果只洗一堆內衣，水中將有約1億個大腸桿菌，它們可以被轉移到下一批衣物中。

除了大腸桿菌，Gerba亦發現沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，其中感染沙門氏菌會引起腹瀉、嘔吐等症狀，而葡萄球菌感染則會引起皮膚刺激，甚至血液、骨骼感染。研究又指出，洗衣機使用半年後，含菌量比廁所馬桶還要多；如果長達3年沒有清潔洗衣機，細菌含量更高達70多萬，是馬桶的530倍。

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洗衣機藏菌｜用完洗衣機應打開蓋子還是蓋上？

平日洗完衣服後，到底應該打開洗衣機的蓋子還是關上？不少人使用完洗衣機後，或許都會順手關上洗衣機的蓋子，避免灰塵及蚊蟲進入，而且洗滌劑入口放完洗滌劑後就不會打開。

日本知名日用品牌「花王」建議，洗完衣服後若立即關閉洗衣機的蓋子以及洗滌劑入口，水分會留在洗衣機中，導致霉菌在洗衣機内滋生和出現異味，洗滌劑入口也建議打開以晾乾水分。

此外，台灣林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈也指出，若洗衣機有烘乾功能，洗衣連烘乾功能一同使用，則用完後毋須特別打開蓋子；若不具備烘衣功能，洗衣機運轉過後，內部環境潮濕，正是細菌和霉菌成長最好的溫床，即使衣服洗得再乾淨，都有機率產生細菌，讓人穿上衣服後感到發癢不適。

因此，她建議洗完衣服後應打開洗衣機的蓋子，讓洗衣機的內部水氣蒸發，以免令細菌滋生。

洗衣機藏菌｜洗衣機需定期清洗

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出2大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏：

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劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

洗衫謬誤｜洗衫5大常見壞習慣 1行為易縮短機身壽命

英國洗衣服務公司Laundryheap行政總裁Deyan Dimitrov近日接受當地媒體《The Express》訪問，列出5個平日洗衫時容易犯的錯誤，長遠而言會對衣服和洗衣機造成損害，令購買新衣、維修洗衣機的開支大增。

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1. 使用過多洗衣粉：Deyan Dimitrov指出，使用更多洗衣粉非但不能讓衣物變得更加乾淨，更有可能導致它們殘留在衣服上，繼而吸引更多污垢，最終令衣服無法清潔乾淨，甚至越洗越髒。他建議每次使用洗衣粉時，份量可減至標準用量的4分之3。

2. 經常使用同一種洗衣模式：不少人因為貪圖方便，會使用同一個模式來清洗所有衣物，Deyan Dimitrov就認為人們應該改掉這個壞習慣，並解釋道：「洗衣機的水溫設定應取決於你要清洗的衣物類型。」以毛巾和床單為例，這些衣物因為需要殺死殘留的細菌、病菌和真菌，所以會建議使用溫水或60℃的熱水進行高溫清洗；而棉質和羊毛衣物則建議用較低的水溫清洗，以避免它們褪色和縮水。

3. 忘記掏空衣物口袋：都市人生活忙碌，有時候太趕時間、洗衫前忘記掏空衣物口袋亦在所難免，但Deyan Dimitrov就指出，這個看似微小的壞習慣極有可能會損壞洗衣機。他表示。金屬物如硬幣、鎖匙等雖然不會在清洗過程中損毀，卻有可能令洗衣機的玻璃門破裂，又或是令滾筒受損，亦有機會堵塞排水管。

4. 一次過清洗太多衣物：不少人為了節省時間，會選擇一次過清洗大量衣物，並盡可能將更多衣物塞進洗衣機內。然而這種做法有機會導致洗衣機超出負荷，反而降低洗衣效率。Deyan Dimitrov就解釋：「當洗衣機內的衣服太多，洗衣粉便難以妥善清潔裡面的每一件衣物。」

此外，衣物超出負荷亦會為洗衣機帶來壓力，導致它更快磨損，最終縮短其使用壽命。

5. 忽略洗衣機發出的警號：Deyan Dimitrov表示，不少人會無視洗衣機發出的警號，例如奇怪的噪音、飄出難聞的氣味，又或者是在手柄附近發霉等。他指出，當洗衣機發出類似的警號時，其實意味著它即將損壞，無法再正常清洗衣物。

4大洗衣機保養關鍵

台灣家電達人486先生分享，如果衣服洗完沒有香味，反而飄出異味，很可能是洗衣液使用過量或用到不適合的洗衣液。此外，不當使用或忽略定期保養都會影響洗衣機的壽命和衣物清潔效果。對此，他分享了4大洗衣機保養關鍵，可以延長洗衣機壽命及去除衣服臭味！

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1.洗後打開洗衣機門通風，每月深度清潔

486先生指，洗衣機內部經常處於溫暖潮溼狀態，加上殘留的洗衣液和污垢容易在滾筒累積，成為霉菌和細菌生長的溫床，不僅衣服容易越洗越臭，運轉負擔加重更會縮短洗衣機的使用壽命。

因此他建議每次洗完衣服後，記得打開洗衣機門，進行通風乾燥。每月可定期投入筒槽清潔劑進行深度清潔，部分品牌機型內建「筒槽保養」行程也可搭配使用。

2.定期清理過濾器，確保運作順暢

洗衣機排水泵過濾器容易累積異物，影響排水效率，甚至造成機器故障，應定期（建議每月）檢查排空。將洗衣機插頭拔除後，打開位於機器下方的過濾器，將裡面留下的棉絮和異物清除乾淨，確保洗衣機運作順暢。

3.使用適量洗衣液，避免殘留

若衣服洗完還是有異味，可能是洗衣液使用過量或用到不適合的洗衣液。洗衣液過量容易殘留在筒槽，導致細菌滋生，使用時應確認瓶身上的用量說明，或善用洗衣機的自動洗劑投放功能（如有），根據衣物量投入適量洗衣液和柔順劑，避免殘留，且能有效延長洗衣機使用壽命。

4.放入適中衣物，避免超載

一次放入過量的衣物會使洗衣機內部滾動空間不足，不僅大幅降低清潔效果，也容易讓洗衣機運行時因不平衡而產生晃動和噪音，導致機器損壞。

486先生建議每次衣物量以不超過筒槽的70%空間為佳；滾筒式洗衣機更應避免使用洗衣袋以免影響運行時的平衡，對機器造成負面影響。

更多相關報道：超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成 消委會推介6款高效能洗衣機

同場加映｜10款洗衣乾衣機

消委會曾於2023年測試市面上10款前置式洗衣乾衣機，售價由$4,590至$21,980不等，當中有9款最高洗衣容量為8公斤，1款為7公斤。測試項目共有6個環節，包括洗衣及乾衣表現、慳電及慳水程度、洗衣及乾衣速度等，以測試樣本在不同功能條件下，處理棉質及人造纖維衣物的表現。

點擊看10款樣本評分：

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超市大搜查｜3個樣本各有優勢

消委會指出，上述3個樣本在洗衣時慳電程度不俗，其中Miele洗衣較潔淨、乾衣速度最快，其乾衣程序亦是最慳水慳電，洗衣速度最快每公斤需時26分鐘；惠而浦及西門子則在洗衣速度上略勝一籌，最快每公斤分別只需14及15分鐘，其乾衣後衣物乾度的準確性及均勻性亦較佳。此外，以洗衣連乾衣程序計，惠而浦可用47分鐘完成，相比之下總評同獲4星的西門子最高則要耗時118分鐘。

而在洗衣機方面，消委會曾測試市面上18款樣本，當中包括前置式（俗稱「大眼雞」）、頂揭葉輪式（俗稱「日本式」，下稱葉輪式），以及歐洲頂揭式3類型號，價錢介乎2,558元至5,033元不等，聲稱最高洗衣量為7至8公斤。綜合測試結果，消委會推介以下6款表現較佳的洗衣機：

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