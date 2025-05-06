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虛擬情人｜朱敏瀚「Adam Challenge」首炮與周嘉洛玩操肌　張振朗呷醋留言惹眾網民起哄！

熱話

撰文： 文體藝Online

發布時間： 25 分鐘前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

朱敏瀚「Adam Challenge」首炮周嘉洛玩操肌。

【虛擬情人 / 周嘉洛 / 朱敏瀚 / 張振朗 / 王敏奕】由徐正康、林瑋澄聯合監製、翁善瑩編審的純愛小品劇集《虛擬情人》劇情迎來新發展，其朱敏瀚飾演的Adam因為程式漏洞突破次元壁，走入現實世界為鐵粉客戶排難解紛。

為了配合新劇宣傳，朱仔找來了六位藝人好友接受名為「Adam Challenge」的貼心服務，頭炮「朱朋好友」周嘉洛登場，二人大玩玩味十足的操Gym任務，相當曖昧及搞笑。

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虛擬情人｜頭炮周嘉洛玩操肌大嗌：操爆我

昨晚（5日），朱仔的「Adam Challenge」還復刻《虛擬情人》中的經典對白：「Hello嘉洛，我係你嘅Adam，有咩可以幫到你？」以揭開序幕，嘉洛隨即貫徹搗蛋本色大叫：「操爆我！」起初Adam認真指導舉啞鈴、引體上升，但嘉洛仔很快便由得心應手變成雞手鴨腳。

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畫面一轉，喪操的人竟由嘉洛仔變成朱仔，回復「自由」兼一身輕的嘉洛仔則拿出手機為Adam留倩影，兼大叫「Good Adam」、「Thank you Adam」，既搞笑又有Hehe感，曖昧氛圍立即引發網民留言指「過於曖昩」。

虛擬情人｜張振朗呷醋留言惹眾網民起哄

對於這對《痞子》系列好拍檔合體搞笑操Gym，引來眾多圈内好友留言捧場，其《虛擬情人》女主角王敏奕留言笑指：「That POV」；與朱仔私交甚篤的張振朗則醋味十足留言：「你哋操得開心咪好咯！」被網民取笑「呷醋」之餘，引發大批網民起哄留言，「Adam Challenge」的下一個用戶必須係張振朗」。

另外，《痞子無間道》的阿強（JW）及小玲（陳瀅）同樣是網民期待的Adam用家，到底網民期待的「目標藝人用戶」最終會否接受Challenge，敬請緊貼朱仔社交網！

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