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腎臟健康｜感染RSV呼吸道合胞病毒腎臟遭殃　腎病患者接種疫苗保腎保健康

醫健人物

發布時間： 1 小時前

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呼吸道合胞病毒（RSV）是一種高度傳染性的病毒。對於慢性疾病患者，例如腎病患者，一旦感染，不僅會出現咳嗽和肺炎等症狀，更可能引發過度免疫反應，導致病情惡化，住院及死亡的風險也隨之增加。有腎病科專科醫生建議，慢性腎病患者應儘早接種RSV疫苗，以加強保護。

由多名來自不同專科界別的醫生所組成的「糖心腎抗感染聯盟」，於上個月發布了一項調查，訪問了近千名包括病人組織及公眾人士在內之五十歲或以上人士，以了解他們對呼吸道合胞病毒（RSV）的認知程度。結果顯示，近七成受訪者未曾聽過RSV，且超過一半的人誤以為接種流感疫苗能夠預防RSV感染。調查同時反映出大多數長期病患者對RSV的認知不足，部分人甚至不知道一旦感染RSV會有較高的機會出現併發症。

腎病患者感染RSV 增入院及死亡風險

腎臟疾病是其中一種需要特別關注的長期病患。腎病科專科醫生葉逸軒指出，慢性腎病患者的自身免疫系統較一般人脆弱，感染後，病毒可能引發患者體內過度的免疫反應，導致感染症狀更加嚴重。除了常見的呼吸道感染症狀外，患者還可能出現肺炎和中耳炎，部分嚴重病例可能需要使用氧氣療法或管飼法。

葉醫生引述一項本地研究指出，接受腹膜透析、血液透析或腎臟替代治療的RSV住院患者，出現嚴重呼吸衰竭的風險，及住院期間死亡的風險，分別是非腎臟疾病患者的2.2至3.9倍及3.8至4.7倍。至於需要進行透析治療的RSV住院患者，其出現繼發性細菌性肺炎的風險是非腎臟疾病患者的1.9倍。

高危人士宜接種RSV疫苗 提升保護力

除了慢性腎病患者，葉醫生提醒健康人士也不能忽略RSV的威脅。一項針對沒有慢性腎病人士的回顧性研究顯示，約11.2%的RSV患者在入院時出現急性腎損傷，而在感染後首48小時內出現急性腎損傷的比例亦達到8.16%，這一數字比流感及新冠病毒感染患者的比例更高。

正因RSV無論在死亡率或導致併發症的機會相對較高，葉醫生建議高危人士儘快接種RSV疫苗，以提升保護力。目前的研究已證實有RSV疫苗的有效性高達90%以上。其中，RSV佐劑疫苗的保護力更證實至少可維持3年，部分RSV疫苗適合接種年齡更擴展至50歲以上高危群組包括腎病、心血管病、糖尿病、慢性肺病等。高危人士應盡快與醫生討論接種RSV疫苗以得到保護。

美國疾病管制與預防中心建議，未曾接種RSV疫苗的75歲或以上長者，以及60至74歲的高危人士，應在呼吸道病毒季節來臨之前接種一劑RSV疫苗。葉醫生說，慢性腎病患者如欲接種RSV疫苗，應與主診醫生討論並根據個人身體狀況規劃接種計劃。除了接種疫苗外，他提醒慢性腎病患者時刻保持個人及環境衛生，若出現呼吸道感染的症狀，應佩戴外科口罩並儘快求醫。

腎病科專科醫生 葉逸軒

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撰文 : 腎病科專科醫生 葉逸軒

欄名 : 健康專家專欄

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