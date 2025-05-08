TOPick會員有獎｜送你《阿媽有喜》電影換票證 (10份)(每份2張)

《阿媽有喜》

故事大綱

53歲的Rita意外懷孕，與丈夫和家人面對這突如其來的小生命，引發家庭混亂與爭執。從高齡產婦的決定到孩子可能患唐氏綜合症的挑戰，每個家庭成員都在這奇妙過程中改變，重新審視人生與親情。

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電影名稱：OMG！阿媽有喜

類型：劇情

導演：張順源

編劇：張順源

主演：袁詠儀，陳峰，黃潔琪，劉界輝，童繽毓

產地：馬來西亞

語言：華語、粵語

評級: I

片長: 88分鐘 (1小時28分)

上映日期:2025年5月15日

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