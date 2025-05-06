職場攻略｜想有效管理團隊？　新手上司必學3招激勵下屬

說到激勵下屬，大家可能會想像電影中的橋段：老細說一些激昂的說話，然後大家情緒激動拍手鼓掌。其實激勵也可以用較為靜態的方式進行，今天半宅職薯就和大家分享一些激勵下屬的技巧。

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1. 先了解下屬為甚麼上班？

激勵下屬不等同於刺激下屬，不是說話大聲激昂，下屬就會照著做。

激勵的核心思想在於連結下屬心中的需求與公司的需求。下屬努力工作的原因很多，包括金錢、晉升機會、地位、成就感、認同感、生活保障、興趣、舒適、和諧的關係、快樂......等等。

適當的需求與工作配對，能夠大大提升下屬的工作效能；反之，便會造成錯配。例如，你總不能夠給予一個為了薪金養家的員工一個毫無變賣價值的最佳員工獎；也不能強迫一個追求和諧關係的下屬與其他同事競爭，爭一日之長短。

2. 需求與工作的配對

例如你對下屬說：

「如果你做事小心一點，大老細便不會要求我們重做，那麼我們便可以準時下班了！」

連結方式：把「小心工作」連結到「舒適」。

又例如：

「對的，你的工作量比其他人更高，這也解釋了為甚麼其他人將來會為你工作。」

連結方式：把「工作量」連結到「晉升機會」。

又例如：

「你是少數有能力幫我草擬計劃書的同事。」

連結方式：把「額外工作」連結到「認同」。

3. 令下屬覺得正在為自己工作

其實上述討論的例子，核心思想在於令下屬覺得自己正在為自己工作，而不是正在為你工作。

當下屬感到正在為自己工作，他自然會有更多的注意力和精力投放到工作之中；反之，當下屬認為只在為你辦事，他自然會得到較少的滿足感和成就感。

例如有下屬幫了客人得到讚賞，你可以有兩種說法：

第一種說法：

「做得好，你為公司帶來更正面形象，令公司可以賺更多錢！」；

第二種說法：

「你幫了客人解決一個大問題，他一定會很感激你，你確實做了一件好事！」

顯然地，第一種說法彷彿得益者全是公司；而第二種說法，獲得榮耀和感激的全是下屬。故此第二種說法更能令下屬感到鼓舞。

結語

每個人心中都有一些需求，平時和下屬多點聊天和溝通，了解他們心中所需，然後巧妙地把他們的需求連結到手上的工作，自然能夠激發下屬的動力，讓他們做得更好，更有滿足感。

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筆者簡介

半宅職薯 －

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 半宅職薯 － 企業培訓師

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