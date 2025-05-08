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母親節禮物｜嚴選50款$5000內高質手袋 Longchamp/Tory Burch/Coach人氣款最平$1500起

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

【母親節2025/母親節禮物/手袋】母親節將至，送上一份既實用又具品味的禮物，是表達感謝與愛意的最佳方式。本文特別嚴選了50款價格親民、質量上乘且耐用的中價位手袋，價格均在$5,000以下，包括肩袋、迷你袋及大號購物袋等人氣熱門款式，無論是工作日還是輕鬆休閒，都能找到適合時尚媽媽的理想之選。

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金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

母親節禮物2025｜逆齡秘密武器︰迷你袋及桶形袋（Mini Bag & Bucket bag）

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迷你袋以小巧可愛著稱，容量有限，主要用於攜帶手機、錢包等小物，強調造型感與時尚度。近年來，迷你桶形袋更成為潮流焦點，極具年輕少女風格，常用來點綴造型。材質多採用皮革或帆布製作，款式多樣且輕便。可拆式鏈帶，讓媽媽在姊妹聚會迅間年輕10歲。

母親節禮物2025｜日常神隊友︰肩袋（Shoulder Bag）

肩袋設計注重實用與舒適，通常配有可調節或可拆卸的肩帶，方便肩背或斜背，適合日常上班與休閒使用。材質多為耐用帆布、皮革或合成皮，兼具質感與耐用性。當媽媽從辦公室衝到超市搶限時特價，肩袋的「斜背舒適度」與「瞬間收納力」就是關鍵！

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母親節禮物2025｜隱形好幫手︰購物袋（Tote Bag）

大號購物袋容量大，適合購物或日常攜帶多樣物品，通常採用帆布、尼龍或藤織等耐用材質。設計多為上開口式或拉鍊款，方便取放物品。部分款式配有加固底板與可拆卸肩帶，兼具實用與舒適性。戰術級購物袋，絶對是主婦界的變形金剛。

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