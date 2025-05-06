首談獲邀加入「熱廚房」心路歷程　林定國：措手不及、30年來從無想過轉工

律政司司長林定國曝獲邀加入政府「熱廚房」時心路歷程，「有點措手不及」，30年來從沒有想過轉工，「如果要轉，頂多做法官」，自己從未在政府或大機構工作，惟時間不容許他慢慢考慮。

不過，林定國認為，機會很難得，對個人而言是很大挑戰，又可以為社會做點事，況且，「人家對你有信心，你怎可能沒有？」他說，自己就如不少「打工仔」轉新工，經歷一段適應期，一直探索工作，在推動政策的過程中，要求自身解說能力到位，讓普羅市民也明白法律議題。

林定國：「馬照跑」是一國兩制中 最標誌性形容香港生活方式不變

林定國接受馬會刊物《駿步人生》，馬會公司事務執行總監譚志源和對外事務助理經理江旻憓的訪問時，他自稱馬會「堅定支持者」，律政司舉辦大型會議及活動時，他會帶外賓到跑馬地馬場。他又說，

「馬照跑」是一國兩制中，最標誌性形容香港生活方式不變，很有象徵意義。

律政司司長的工作繁重，林定國坦言，還有很多工餘想做卻苦無時間去做的事，被問到若有一天可以閒著，會做什麼？他說：「第一件事是瞓到自然醒。」

被問到法律與伸張正義的關係，林定國說，每人對「正義」或有不同理解，但任何法律制度的原意，都是根據客觀標準判斷、規範一個人的行為，是基本要求。他說，同一宗案件的裁決結果，一方可能覺得合理：另一方或不同意，那麼公義與否，就要看是否盡力履行法律，是否按法律原意行事。同時，法律制度也需要不斷完善。

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