  • 29°C
香港時間：202556日 (二) 19:27

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首談獲邀加入「熱廚房」心路歷程　林定國：措手不及、30年來從無想過轉工

政治

撰文： 傳流螢

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

林定國(左)接受譚志源(中)和對江旻憓(右)訪問。(《駿步人生》圖片)

律政司司長林定國曝獲邀加入政府「熱廚房」時心路歷程，「有點措手不及」，30年來從沒有想過轉工，「如果要轉，頂多做法官」，自己從未在政府或大機構工作，惟時間不容許他慢慢考慮。

不過，林定國認為，機會很難得，對個人而言是很大挑戰，又可以為社會做點事，況且，「人家對你有信心，你怎可能沒有？」他說，自己就如不少「打工仔」轉新工，經歷一段適應期，一直探索工作，在推動政策的過程中，要求自身解說能力到位，讓普羅市民也明白法律議題。

林定國：「馬照跑」是一國兩制中  最標誌性形容香港生活方式不變

林定國接受馬會刊物《駿步人生》，馬會公司事務執行總監譚志源和對外事務助理經理江旻憓的訪問時，他自稱馬會「堅定支持者」，律政司舉辦大型會議及活動時，他會帶外賓到跑馬地馬場。他又說，

「馬照跑」是一國兩制中，最標誌性形容香港生活方式不變，很有象徵意義。

律政司司長的工作繁重，林定國坦言，還有很多工餘想做卻苦無時間去做的事，被問到若有一天可以閒著，會做什麼？他說：「第一件事是瞓到自然醒。」

被問到法律與伸張正義的關係，林定國說，每人對「正義」或有不同理解，但任何法律制度的原意，都是根據客觀標準判斷、規範一個人的行為，是基本要求。他說，同一宗案件的裁決結果，一方可能覺得合理：另一方或不同意，那麼公義與否，就要看是否盡力履行法律，是否按法律原意行事。同時，法律制度也需要不斷完善。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

高官動態︱6高官趁復活節休假　本周7位司局長外訪林定國將署任行政長官
19:00 2025/04/22
高官動態︱6高官趁復活節休假　本周7位司局長外訪林定國將署任行政長官
東盟｜林定國以署理特首身份晤東盟代表團　鼓勵東盟企業用香港專業服務開拓市場
16:43 2025/04/24
東盟｜林定國以署理特首身份晤東盟代表團　鼓勵東盟企業用香港專業服務開拓市場
中美關係｜林定國：美國加徵關稅企圖模糊一國兩制　制裁官員是「跨境欺壓」
12:48 2025/05/03
中美關係｜林定國：美國加徵關稅企圖模糊一國兩制　制裁官員是「跨境欺壓」

你可能感興趣

高官動態︱6高官趁復活節休假　本周7位司局長外訪林定國將署任行政長官
19:00 2025/04/22
高官動態︱6高官趁復活節休假　本周7位司局長外訪林定國將署任行政長官
東盟｜林定國以署理特首身份晤東盟代表團　鼓勵東盟企業用香港專業服務開拓市場
16:43 2025/04/24
東盟｜林定國以署理特首身份晤東盟代表團　鼓勵東盟企業用香港專業服務開拓市場
中美關係｜林定國：美國加徵關稅企圖模糊一國兩制　制裁官員是「跨境欺壓」
12:48 2025/05/03
中美關係｜林定國：美國加徵關稅企圖模糊一國兩制　制裁官員是「跨境欺壓」
林定國 譚志源 馬會 律政司 江旻憓 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
急症室最長等候時間（05月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月06日 時間16:05）
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆