雷霆特攻隊︱電影名正改為《*新復仇者聯盟》　香港上映6日票房收1400萬元稱冠

【雷霆特攻隊 / Marvel / 新復仇者聯盟】Marvel Studios《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）口碑不斷，製作團隊日前就揭開「*」背後秘密，並正式將電影名正改為《*新復仇者聯盟》。

為配合宣傳，「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）近日更四出在街頭換海報，而洛杉磯街頭牆上的巨大宣傳油畫亦已換上新名。

Marvel Studios《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*）陸續在全球各地上映，票房口碑大賣，國際權威影評網站Rotten Tomatoes 觀眾評分達95%。

該片於4月30日在香港上映，火速成為本年度荷里活電影開畫日及開畫週末票房冠軍，6日票房累收1400萬元。

雷霆特攻隊︱寒冬戰士新黑寡婦非一般英雄集結 戲名「*」號藏秘密入場前5大備忘

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