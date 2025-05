Met Gala時裝奧斯卡　BLACKPINK 3成員罕有同場盛裝出席

每年的5月初是時裝界的盛事,正是為大都會博物館籌款Met Gala舉行的大日子,這個被譽為「時裝奧斯卡」的盛會。

今年的主題是「Slaves to Fashion:Black Dandyism & the styling of Black Diasporic Identity」,開宗名戡歌頒黑人文化和男服,大家又看看場中的一眾女星如何表達這個主題的同時又搶盡收視。

這個主題其實是有關於美國歷史的,並不是只是要大家來個著過天花龍鳳。話說18世紀是黑奴賣買盛行的黑暗日子,當時的大富之家的主人,為了炫耀自己家財萬貫,於是讓黑人奴隸穿上華衣美服,黑人在這個網扮的過程中,逐漸找到了自己身份,並且再進一步藉服裝對抗階級,建立起黑人獨特的dandy風格。

▲ Rose穿Saint Laurent禮服。

Rose.Saint Laurent禮服

身為BLACKPINK人氣最高的成員Rose,她穿上了Saint Laurent高級訂製tuxedo和斗篷,戴上Tiffany Blue Book系列裏鑲嵌超過14卡未經優化處理的藍寶石、鑽石和藍寶石的鉑金及18K黃金吊墜,以及鑲嵌超過7卡的未經優化處理藍寶石及鑽石鉑金戒指,雖然一身黑,但正所謂「當紅炸子雞」,Met Gala其中一個焦點就在她身上。

▲ Jennie穿CHANEL Haute Couture晚裝。

Jennie.CHANEL禮服裙

BLACKPINK另一位成員Jennie,穿上CHANEL Haute Couture黑色禮服裙,裙子胸前有著珍珠吊飾和山茶花寶石鈕釦,是品牌的工房花了330小時縫製出來的成果。

▲ Lisa穿Louis Vuitton。

Lisa.Louis Vuitton喱士西裝

身為BLACKPINK成員的Lisa,身為LVMH集團「太子仔的女友」,又豈會不穿上Louis Vuitton的服裝?今次Lisa穿上Monogram圖案喱士西裝,內穿連身衣與透明絲襪,表面看似沒多特別,但原來細節處亦是整體服裝的靈魂所在,細看之下,喱士圖案是不同的人物肖像,出自藝術家Henry Taylor手筆。

▲ Zendaya穿Louis Vuitton。

Zendaya.Louis Vuitton銀白禮服

近年參加Met Gala的風頭躉之一,一定是Tom Holland的女友,同是演員的Zendaya。身為LV其中一位代言人的她,穿衣自由度非常高,但今次她揀選了LV三件頭銀白色禮服,揀選的原因正是向傳奇人物Bianca Jagger致敬。Bianca是Rolling Stone樂隊主音Mick Jagger前妻,當年她喜歡穿上銀白色的套裝而為人認識。

▲ Madonna穿由Haider Ackermann設計的Tom Ford禮服。

Madonna.Tom Ford象牙色禮服

曾經在Met Gala當上表演嘉賓的Madonna,同時亦是該世紀派對的常客,是次和時裝設計師Haider Ackermann一起到訪現場,原因正是穿上這位新任Tom Ford創作總監的設計,亦同時為這位在時裝界多人推崇的設計師打響頭炮。

▲ Rihanna壓軸出場穿Marc Jacobs。

Rihanna.Marc Jacobs變種禮服

每年Met Gala的壓軸,不成交的都交由Rihanna負責(她最遲入場),今年她穿上Marc Jacobs為她創作的禮服,順道宣布自己第三次懷孕,亦即代表她的新專輯又再一次遙遙無期。

▲ Nicole Kidman穿Balenciaga古董晚裝。

Nicole Kidman.Balenciaga古著再造

影后Nicole Kidman是Met Gala常客,但每次都是你有你主題,我有我著喜歡的服裝來出席,而且每次驚喜不大,今次她穿上Balenciaga的黑色晚裝,原來這件晚裝是1952年由Cristobal Balenciaga設計的Haute Couture再造版。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】