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Met Gala時裝奧斯卡　BLACKPINK 3成員罕有同場盛裝出席

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

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Met Gala中，BLACKPINK 3 位成員各穿不同時裝品牌出席。

每年的5月初是時裝界的盛事，正是為大都會博物館籌款Met Gala舉行的大日子，這個被譽為「時裝奧斯卡」的盛會。

今年的主題是「Slaves to Fashion：Black Dandyism & the styling of Black Diasporic Identity」，開宗名戡歌頒黑人文化和男服，大家又看看場中的一眾女星如何表達這個主題的同時又搶盡收視。

這個主題其實是有關於美國歷史的，並不是只是要大家來個著過天花龍鳳。話說18世紀是黑奴賣買盛行的黑暗日子，當時的大富之家的主人，為了炫耀自己家財萬貫，於是讓黑人奴隸穿上華衣美服，黑人在這個網扮的過程中，逐漸找到了自己身份，並且再進一步藉服裝對抗階級，建立起黑人獨特的dandy風格。

Rose穿Saint Laurent禮服。

Rose．Saint Laurent禮服

身為BLACKPINK人氣最高的成員Rose，她穿上了Saint Laurent高級訂製tuxedo和斗篷，戴上Tiffany Blue Book系列裏鑲嵌超過14卡未經優化處理的藍寶石、鑽石和藍寶石的鉑金及18K黃金吊墜，以及鑲嵌超過7卡的未經優化處理藍寶石及鑽石鉑金戒指，雖然一身黑，但正所謂「當紅炸子雞」，Met Gala其中一個焦點就在她身上。

Jennie穿CHANEL Haute Couture晚裝。

Jennie．CHANEL禮服裙

BLACKPINK另一位成員Jennie，穿上CHANEL Haute Couture黑色禮服裙，裙子胸前有著珍珠吊飾和山茶花寶石鈕釦，是品牌的工房花了330小時縫製出來的成果。

Lisa穿Louis Vuitton。

Lisa．Louis Vuitton喱士西裝

身為BLACKPINK成員的Lisa，身為LVMH集團「太子仔的女友」，又豈會不穿上Louis Vuitton的服裝？今次Lisa穿上Monogram圖案喱士西裝，內穿連身衣與透明絲襪，表面看似沒多特別，但原來細節處亦是整體服裝的靈魂所在，細看之下，喱士圖案是不同的人物肖像，出自藝術家Henry Taylor手筆。

Zendaya穿Louis Vuitton。

Zendaya．Louis Vuitton銀白禮服

近年參加Met Gala的風頭躉之一，一定是Tom Holland的女友，同是演員的Zendaya。身為LV其中一位代言人的她，穿衣自由度非常高，但今次她揀選了LV三件頭銀白色禮服，揀選的原因正是向傳奇人物Bianca Jagger致敬。Bianca是Rolling Stone樂隊主音Mick Jagger前妻，當年她喜歡穿上銀白色的套裝而為人認識。

Madonna穿由Haider Ackermann設計的Tom Ford禮服。

Madonna．Tom Ford象牙色禮服

曾經在Met Gala當上表演嘉賓的Madonna，同時亦是該世紀派對的常客，是次和時裝設計師Haider Ackermann一起到訪現場，原因正是穿上這位新任Tom Ford創作總監的設計，亦同時為這位在時裝界多人推崇的設計師打響頭炮。

Rihanna壓軸出場穿Marc Jacobs。

Rihanna．Marc Jacobs變種禮服

每年Met Gala的壓軸，不成交的都交由Rihanna負責（她最遲入場），今年她穿上Marc Jacobs為她創作的禮服，順道宣布自己第三次懷孕，亦即代表她的新專輯又再一次遙遙無期。

Nicole Kidman穿Balenciaga古董晚裝。

Nicole Kidman．Balenciaga古著再造

影后Nicole Kidman是Met Gala常客，但每次都是你有你主題，我有我著喜歡的服裝來出席，而且每次驚喜不大，今次她穿上Balenciaga的黑色晚裝，原來這件晚裝是1952年由Cristobal Balenciaga設計的Haute Couture再造版。

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