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醫療事故｜明愛病人遭餵錯正餐後骾喉亡　根源分析報告：醫護對「DAT」術語有不同解讀

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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明愛醫院早前發生醫療事故。（資料圖片）

明愛醫院早前有病人懷疑因護士錯誤理解醫生的「DAT」（可耐受飲食的英文術語）指示派錯膳食，其後因食物骾喉不治。醫院的根源分析報告指出，醫療事故原因出於對有關術語有不同解讀，更有部分教材將「DAT」理解為「正餐」。

明愛醫院一名獲准進食流質食物的男病人，醫生在3月時將他的飲食指示定為「DAT」（可耐受飲食的英文術語），計劃日後恢復正常飲食，但有護士將指示理解為「正餐」，餵食期間因食物骾喉不治。

委員會：根本原因是醫護對「DAT」解讀不一致

醫院的事件根源分析委員會調查後認為，事件根本原因是醫護人員對有關術語有不同解讀，導致臨床團隊之間出現溝通落差及無法達至一致的做法。委員會又認為，事件亦涉及多項因素，包括醫護人員在釐清飲食指示方面缺乏溝通；部分電子系統內的標準膳食種類包含可耐受飲食的英文術語，可能導致醫護人員認為有關指示屬於特定的膳食種類。

委員會又提到，有關術語在部分護理教學教材內的意思等同正餐，或導致在日常臨床實踐出現不同的理解。

建議在所有表格和系統移除「DAT」選項

委員會亦發現，在使用電子床頭顯示板的系統中，可耐受飲食不是一個標準選項，然而醫護人員卻可輸入有關術語，導致為病人選擇膳食上出現不同的解讀。另外，醫院亦沒有一套標準化的流程用於病人評估、膳食選擇及記錄病人的可耐受飲食。

委員會建議，醫院應統一「DAT」的解讀，並在所有表格和電子系統移除「DAT」選項，同時改善由病人評估、溝通以至提供膳食方面的膳食管理流程，及統一膳食管理系統與電子床頭顯示板系統內膳食選項，並改善相關系統的介面，令資料能即時同步，減低誤解飲食指令的風險。

醫管局：已統一定義　「DAT」不代表任何特定餐飲質類

醫管局表示，目前已統一對「DAT」術語的定義，「DAT」應理解為按病人可耐受程度、喜好及醫療狀況，並經專業評估後制定的飲食方式，不代表任何特定的餐飲質類。醫管局稱，明愛醫院會落實執行有關建議，加強醫護人員培訓，確保正確理解有關術語，在日常實踐有效執行。

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