情緒輔導｜情緒支援平台助單親媽媽走出低谷　提供100個免費情緒輔導服務名額

【單親媽媽／情緒輔導】在當前社會中，不論是在職及全職單親媽媽都面臨著多重挑戰，包括經濟壓力、情感孤立以及育兒負擔等。為了支持勇敢堅強的單親媽媽，「HealingTalk 聽你講」於5月1日至31日提供100個免費情緒輔導名額予香港有需要的單親媽媽，旨在幫助她們走出低谷，重拾生活的希望！

▲ 「HealingTalk 聽你講」提供100個免費情緒輔導服務名額。

免費情緒輔導｜「HealingTalk 聽你講」提供100個輔導名額

很多單親媽媽需要獨自撫養孩子、承擔所有的生活開支，經常感到無助與孤獨。缺乏伴侶的支持亦使她們在育兒過程中承受巨大的心理壓力，易出現焦慮和抑鬱。社會對單親家庭的偏見也使她們感到被批判和孤立，急需情緒支緩和理解。

為此「HealingTalk 聽你講」提供100個免費情緒輔導服務名額，正是為了支援這些在生活中掙扎的單親媽媽。該組織明白，情緒支持對於面對經濟或育兒挑戰的單親母親來說至關重要。透過專業情緒輔導服務，HealingTalk不僅提供傾聽的空間，還讓媽媽們能在沒有批判的環境中，盡情表達自己的感受和需求。

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免費情緒輔導｜只需透過電話或文字即可與輔導員對話

聯合創辦人吳岱思女士（Joyce），同樣是身為人母，她表示：「我們深知單親媽媽在生活中所遭遇的艱辛，因此我們希望通過專業的情緒輔導，幫助她們探索自身的情感需求，並提供實質的支持。面對婚姻或感情問題、生活壓力和孤獨感，很多時候她們需要的不是昂貴的心理輔導，而是一個安全的空間來傾訴。」她又指：「我們的服務的核心價值強調『專業的情緒輔導服務』、『價格親民』、『個性化輔導』和『真誠的情緒紓緩』，無需見面，使用者只需透過電話或文字，即可與輔導員對話，並隨時獲得支持。」

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另一位聯合創辦人吳啟環先生（Gary）表示：「市面上可以提供情緒輔導服務的渠道非常有限，私營機構的服務收費幾乎都以過千完元起跳；非牟利機構的服務可提供的輔導時段又過短，而且不能再和同一位輔導員通話，每次打電話都是不同的輔導員，而且免費熱線還會把求助人轉到其他部門。「HealingTalk 聽你講」強調陪伴情緒受困擾的求助者走出低谷，因為情緒低落的人士並非一次情緒輔導就能解決，而是需要持續地跟進及協助紓解情緒。」

同場加映：媽媽身兼8職

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免費情緒輔導｜提供價錢親民、溫暖可靠的專業情緒輔導服務

「HealingTalk 聽你講」的成立正正是解決此痛點，機構致力於提供價錢親民、溫暖、可靠的專業情緒輔導服務，服務使用者可選指定的資深輔導員跟進其求助人個案。自成立而今，收穫了無數感人的回饋，而且見證著他們最後得到正面積極的改變。這些回饋成為團隊不斷前行的動力，並專注於為每一位服務使用者提供實質的幫助。

Gary又說：「我們見證了他們從孤獨無助中逐漸找回希望，也看到許多人在「HealingTalk 聽你講」的陪伴下，勇敢面對情緒挑戰。」他又高興宣布：「最近我們更很榮幸邀得施瓦布社會創業基金會 2020 年度〈社會創新前瞻思想家〉謝家駒博士擔任成為我們的榮譽顧問主席，以及香港情緒健康學會創會主席黃廣興博士以及港澳共益實驗室創始董事李國華先生擔任我們的榮譽顧問。」

有需要的單親媽媽可透過「HealingTalk 聽你講」官方網站登記，填寫報名表及預約免費情緒輔導服務，名額有限，先到先得。

「HealingTalk 聽你講」陪100位單親媽媽同行走出低谷

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