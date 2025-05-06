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超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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黃澤鋒跟太太陳麗麗接受TOPick訪問，當中陳麗麗大談接受人工受孕的原因。

【黃澤鋒/陳麗麗/人工受孕/高齡懷孕】58歲黃澤鋒跟同齡太太陳麗麗日前於IG報喜，宣佈太太再度懷上B女，預產期為今年9月，長女黃熙恩（小黃妃）即將榮升姐姐。黃澤鋒夫婦接受TOPick訪問，細訴接受人工受孕的原因，面對外界對高齡生育的非議，陳麗麗作出回應。

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黃澤鋒太太｜去年曾歷小產 女兒最傷心

黃澤鋒的太太陳麗麗於2019年誕下愛女小黃妃後，夫婦倆一直想追多個，惟疫情下經濟停擺兼要頻頻打防疫針，故一直未成事，疫情過後二人終於「造人」成功，陳麗麗成功自然懷孕。

惟2024年初陳麗麗經歷小產，陳麗麗謂愛女小黃妃比他們更傷心，她說：「持續了不太久，有心跳，慢慢就無咗，最傷心並非我們，最傷心是我們女兒，她喊了很久。」

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黃澤鋒太太｜陳麗麗：盡地一煲

在醫生建議下二人決定進行人工受孕，為免空歡喜一場，陳麗麗待懷孕5個月胎兒穩定才公佈喜訊。

她說：「醫生說可能我身體缺乏某些東西或調理得不好，說不如讓他們來幫我吧。醫生問我們想不想試多一次，我們考慮過真的想妃妃有個伴，而她也一直渴望，『求』了我們好耐，我們亦希望待老去時，妃妃有個弟妹陪伴互相扶持。」

陳麗麗為愛女決心一試，她說：「盡地一煲㗎啦，雖然我心態上不算年長，但年齡數字上是大，我都要承受好多，所以今次若不成功就算了。」

黃澤鋒太太｜赴台灣人工受孕 忍受打針痛楚

進行人工受孕期間，陳麗麗要忍痛打不少針，她稱要具有很大決心才行這一步，她說：「唔得就IVF吧！別這樣隨口說，你要承受好大的痛楚、針藥以及要好檢點，要跟足一切指示，不可以有一刻鬆懈，這樣才可以對得著這件事。」

陳麗麗透露於台灣進行人工受孕，事前要調理好身體，至今要靠不少針藥輔助，她續說：「醫生會抽血檢查我缺乏那些營養，再靠打針去補給營養予胎兒，所以我一直要打補胎針和食藥，令胎兒成長更好以及確保不會流產，我看過很多小紅書的片段，不少孕婦也靠針藥的幫助，只是香港未算普遍。」

黃澤鋒跟陳麗麗結婚15年。（取自instagram）

黃澤鋒女兒｜小黃妃懶理閒言閒語：又不是他們生B

陳麗麗以58歲之齡成為「超高齡產婦」，她早預計要承受輿論壓力，更大爆女兒妃妃好懂事：「她跟我說：『不用理他們啦，我們家的事，關他們甚麼事呀！又不是他們生BB，是我想要個妹妹之嘛』，證明她已經長大。」

6年前佗大女的時候，陳麗麗身形很腫脹，反之今次佗二胎就「肥胎不肥人」，她說：「醫生開了一些藥物給我，令我懷孕期間少了水腫，可以減少負荷，好多事前的預備才可成就整件事。」在醫生的協助下，陳麗麗今次佗B沒有出現高血壓和妊娠疹，她說：「反差真的很大，佗妃妃的時候個人很累，整個人比上次精神。」

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超高齡產婦｜黃澤鋒：老婆變成研究對象

黃澤鋒續說現今醫學昌明，人工受孕方法跟以往不同，他說：「我老婆變了『研究』對象囉，包括研究幾多歲後生育要怎樣，這對後世的醫學有好好的幫助，隨著時代轉變不少人待年長才考慮生育，包括工作和壓力等原因，40多歲才生育的女性比比皆是。」除了金錢因素，黃澤鋒認為心智成熟與否也是考慮因素，他說：

我女兒快6歲了，這5年間我也成長不少，包括管教和照顧都要思索清楚。

陳麗麗透露身邊不少4、50歲朋友徵詢其意見，她說：「希望可以帶給大家訊息，要相信現今的醫學跟從前不同，當然決心和金錢都要有啦，我們都預備好才去行這一步，別說到要你們幫忙養，付錢給我去生B，我們不需要眾籌㗎。」

預產期為9月初的陳麗麗將於香港分娩，暫未決定剖腹抑或自然分娩，她說：「醫生建議我開刀，這樣會安全一點。」

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