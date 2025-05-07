恐怖鄰居｜苦等10年獲派公屋大單位遇恐怖鄰居　自稱精神病嚇怕一家五口：有家歸不得

【公屋住戶 / 恐怖鄰居 / 天水圍 / 東張西望】不少人將將獲派公屋「成功上樓」人士視為「人生贏家」，惟如果碰到難纏的恐怖鄰居，可能會是「噩夢」的開始。

在5月3日播出的一集《東張西望》中，苦主陳先生指自己一家五口搬入天水圍天慈邨一個單位僅3個月，便遭到對門鄰居的滋擾和威脅；對方更自稱自己有精神疾病及戀童癖，令家中有小朋友的一家人非常擔心，有家不敢回……

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恐怖鄰居｜大字報內容令苦主感到安全受到威脅

苦主夫婦表示，他們一家五口輪候公屋10年，終於今年初入伙天水圍天慈邨單位；起初，他們單位對門鄰居雖經常敞開大門、大呻播放收音機製造噪聲，但他們都選擇「忍一時風平浪靜」。

然而，他們的退讓卻換來了對方的變本加厲，對方自3月底起便向著家人詢問奇怪問題、自稱患精神病、張貼大字報。

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鄰居貼在單位外的大字報中除了寫道「英女王」、「戴安娜」、「軍情六處」，最令陳先生感到有安全威脅的是「你有小孩子在住好危險」；而後陳先生還聽到鄰居竟報警，表示要逼走他們一家：「我有大把方法逼走佢（陳先生一家）」；另外，鄰居某日還十分兇惡地在陳先生家門外徘徊，對著閉路咒罵。

恐怖鄰居｜自稱有精神病及戀童癖

陳先生試圖與鄰居溝通解釋，豈料對方的情緒激動開始謾罵，更自稱自己有精神病及戀童癖，「我精神病㗎，控制唔到啊！我好鍾意你啲仔女，你知唔知呀？戀童癖又發作啊！我好X鍾意玩你啲細路㗎！」；此話一出令他們全家人都提心吊膽，報警求助也沒用。

陳太太慨嘆「有家歸不得」，出於安全考慮，每當鄰居敞開大門時，自己就要需求保安員的陪同才敢出入家門。

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恐怖鄰居｜曾逼走2戶租戶

陳先生向其他鄰居打聽的數字，過去2戶租戶都曾於該鄰居發生衝突爭吵，最終被逼搬走；而最初房署主任對此事只「輕描淡寫」提及，「個主任同我哋講，略略帶過，好似同對面鄰居有兩句嗌交」，故陳先生並未太過在意，豈料真實情況是如此，如今他們一家人都要暫時借住在親戚家。

恐怖鄰居｜屋邨辦事處議苦主一家辦理

陳先生向屋邨辦事處反映此事並求助，不過得到的答案卻並不如意，職員解釋稱該鄰居年滿六十，又有殘疾人士登記證，要求他辦離的難度很大，遂建議陳先生一家搬走。

這個回覆令陳先生十分不滿，表示「搬咗嚟2、3個月咋喎，佢（房署）就叫我哋搬走，原來房署係咁處理，唔怪得之前最少兩個家庭咁樣搬走咗。咁下一家人點算呢？咁無止境㗎喎。」

恐怖鄰居｜房署：將與相關部門了解跟進

《東張西望》節目組向房署查詢，署方表示會加強巡邏、家訪涉事住戶、張貼通告提醒並與相關部門了解和跟進。

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