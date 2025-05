著數優惠｜Feather & Bone十周年優惠　肉眼/西冷/牛柳/三文魚低至半價

Feather & Bone為慶祝開業十周年,推出限時優惠,打頭陣有 「 All You Can MEAT 靚扒多重賞」,一星期六天以激筍價入手優質扒類,包括澳洲肉眼、草飼牛柳、T骨、西冷等等,即睇詳情!

Feather & Bone牛扒海鮮低至半價

Feather & Bone每星期連推6大激筍優惠,於門市零售櫃枱及網店推出大激賞。一星期六天,逢星期一、二、三、四、五、日,都有特惠靚肉輪流登場,包括澳洲草飼肉眼、牛柳、T骨牛扒、西冷、和牛肉眼,亦有新鮮挪威三文魚,每款低至半價。其中靚扒款式與折扣會不時轉換,可留意Feather & Bone門市和社交媒體專頁。

All You Can MEAT 靚扒多重賞

優惠日 折扣 原價 優惠價 Rib-Eye Mondays 草飼肉眼牛扒星期一 (零售專享) 6折 $73 / 100 克 $44 / 100 克 T-Bone Tuesdays T骨牛扒星期二 (堂食及零售專享) 半價 $69 / 100 克 $35 / 100 克 Sirloin Wednesdays 草飼西冷星期三 (零售專享) 6折(於5月7日 推出) $66 / 100 克 $40 / 100 克 Salmon Thursdays 挪威三文魚星期四 (零售專享) 6折 $50 / 100 克 $30 / 100 克 Wagyu Rib-Eye Fridays 和牛肉眼星期五 (零售專享) 6折 $130 / 100 克 $78 / 100 克 Tenderloin Sundays 牛柳星期日 (零售專享) 6折 $90 / 100 克 $54 / 100 克

Feather & Bone 集團行政總廚James Oakley按每款肉類的味道與性質,建議最佳食法。澳洲草飼肉眼牛扒,肉質軟嫩不失口感,簡單以蒜蓉牛油煎至兩面焦 脆最美味。T骨牛扒以明火燒烤最好,肉香、脂香、骨香拼發,以迷迭香一抹,或伴沙律吃,減少膩感。挪威三文魚慢煮最能保持油潤口感,烤焗配忌廉汁吃別具風味。

網店滿額免費送貨

除了全港七間零售分店有售,客人更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購,只要於下午2點前訂購下單並 消費滿港幣$600或以上,即可享即日送貨及免運費優惠。

Feather & Bone門市地址

分店 地址 電話 灣仔(零售及餐廳) 灣仔盧押道5號地下 A 舖 2325 6308 銅鑼灣(零售及餐廳) 銅鑼灣恩平道28號利園2期地下底層11-22 號舖 3529 1228 荷李活道(零售) 中環荷里活道20號地下 2325 8570 半山(零售) 半山摩羅廟街The Orchid地下 2387 8377 西營盤(零售及餐廳) 西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號舖 3705 0280 荃灣西(零售及餐廳) 荃灣大河道100號海之戀商場地下G09號舖 2618 8160 清水灣(零售) 清水灣清水灣道663號傲瀧商場1樓1-4號舖 2791 1680 半山(餐廳) 半山些利街38號地下及1樓 2179 6211 清水灣(餐廳) 清水灣清水灣道663號傲瀧商場地下 2791 1189

