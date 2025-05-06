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著數優惠｜Feather & Bone十周年優惠　肉眼/西冷/牛柳/三文魚低至半價

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

Feather & Bone十周年優惠，肉眼、西冷、牛柳、三文魚等肉類扒類低至半價。

Feather & Bone為慶祝開業十周年，推出限時優惠，打頭陣有 「 All You Can MEAT 靚扒多重賞」，一星期六天以激筍價入手優質扒類，包括澳洲肉眼、草飼牛柳、T骨、西冷等等，即睇詳情！

最新影片：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

Feather & Bone牛扒海鮮低至半價

Feather & Bone每星期連推6大激筍優惠，於門市零售櫃枱及網店推出大激賞。一星期六天，逢星期一、二、三、四、五、日，都有特惠靚肉輪流登場，包括澳洲草飼肉眼、牛柳、T骨牛扒、西冷、和牛肉眼，亦有新鮮挪威三文魚，每款低至半價。其中靚扒款式與折扣會不時轉換，可留意Feather & Bone門市和社交媒體專頁。

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All You Can MEAT 靚扒多重賞

優惠日折扣原價優惠價
Rib-Eye Mondays 草飼肉眼牛扒星期一 （零售專享）6折$73 / 100 克$44 / 100 克
T-Bone Tuesdays T骨牛扒星期二 （堂食及零售專享）半價$69 / 100 克$35 / 100 克
Sirloin Wednesdays 草飼西冷星期三 （零售專享）6折（於5月7日 推出）$66 / 100 克$40 / 100 克
Salmon Thursdays 挪威三文魚星期四 （零售專享）6折$50 / 100 克$30 / 100 克
Wagyu Rib-Eye Fridays 和牛肉眼星期五 （零售專享）6折$130 / 100 克$78 / 100 克
Tenderloin Sundays 牛柳星期日 （零售專享）6折$90 / 100 克$54 / 100 克

Feather & Bone 集團行政總廚James Oakley按每款肉類的味道與性質，建議最佳食法。澳洲草飼肉眼牛扒，肉質軟嫩不失口感，簡單以蒜蓉牛油煎至兩面焦 脆最美味。T骨牛扒以明火燒烤最好，肉香、脂香、骨香拼發，以迷迭香一抹，或伴沙律吃，減少膩感。挪威三文魚慢煮最能保持油潤口感，烤焗配忌廉汁吃別具風味。

網店滿額免費送貨

除了全港七間零售分店有售，客人更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購，只要於下午2點前訂購下單並 消費滿港幣$600或以上，即可享即日送貨及免運費優惠。

Feather & Bone門市地址

分店地址電話
灣仔（零售及餐廳）灣仔盧押道5號地下 A 舖2325 6308
銅鑼灣（零售及餐廳）銅鑼灣恩平道28號利園2期地下底層11-22 號舖3529 1228
荷李活道（零售）中環荷里活道20號地下2325 8570
半山（零售）半山摩羅廟街The Orchid地下2387 8377
西營盤（零售及餐廳）西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號舖3705 0280
荃灣西（零售及餐廳）荃灣大河道100號海之戀商場地下G09號舖2618 8160
清水灣（零售）清水灣清水灣道663號傲瀧商場1樓1-4號舖2791 1680
半山（餐廳）半山些利街38號地下及1樓2179 6211
清水灣（餐廳）清水灣清水灣道663號傲瀧商場地下2791 1189

更多優惠資訊：

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