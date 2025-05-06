著數優惠｜Feather & Bone十周年優惠 肉眼/西冷/牛柳/三文魚低至半價
撰文： 精明媽咪
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
Feather & Bone為慶祝開業十周年，推出限時優惠，打頭陣有 「 All You Can MEAT 靚扒多重賞」，一星期六天以激筍價入手優質扒類，包括澳洲肉眼、草飼牛柳、T骨、西冷等等，即睇詳情！
最新影片：
Feather & Bone牛扒海鮮低至半價
Feather & Bone每星期連推6大激筍優惠，於門市零售櫃枱及網店推出大激賞。一星期六天，逢星期一、二、三、四、五、日，都有特惠靚肉輪流登場，包括澳洲草飼肉眼、牛柳、T骨牛扒、西冷、和牛肉眼，亦有新鮮挪威三文魚，每款低至半價。其中靚扒款式與折扣會不時轉換，可留意Feather & Bone門市和社交媒體專頁。
All You Can MEAT 靚扒多重賞
|優惠日
|折扣
|原價
|優惠價
|Rib-Eye Mondays 草飼肉眼牛扒星期一 （零售專享）
|6折
|$73 / 100 克
|$44 / 100 克
|T-Bone Tuesdays T骨牛扒星期二 （堂食及零售專享）
|半價
|$69 / 100 克
|$35 / 100 克
|Sirloin Wednesdays 草飼西冷星期三 （零售專享）
|6折（於5月7日 推出）
|$66 / 100 克
|$40 / 100 克
|Salmon Thursdays 挪威三文魚星期四 （零售專享）
|6折
|$50 / 100 克
|$30 / 100 克
|Wagyu Rib-Eye Fridays 和牛肉眼星期五 （零售專享）
|6折
|$130 / 100 克
|$78 / 100 克
|Tenderloin Sundays 牛柳星期日 （零售專享）
|6折
|$90 / 100 克
|$54 / 100 克
Feather & Bone 集團行政總廚James Oakley按每款肉類的味道與性質，建議最佳食法。澳洲草飼肉眼牛扒，肉質軟嫩不失口感，簡單以蒜蓉牛油煎至兩面焦 脆最美味。T骨牛扒以明火燒烤最好，肉香、脂香、骨香拼發，以迷迭香一抹，或伴沙律吃，減少膩感。挪威三文魚慢煮最能保持油潤口感，烤焗配忌廉汁吃別具風味。
網店滿額免費送貨
除了全港七間零售分店有售，客人更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購，只要於下午2點前訂購下單並 消費滿港幣$600或以上，即可享即日送貨及免運費優惠。
Feather & Bone門市地址
|分店
|地址
|電話
|灣仔（零售及餐廳）
|灣仔盧押道5號地下 A 舖
|2325 6308
|銅鑼灣（零售及餐廳）
|銅鑼灣恩平道28號利園2期地下底層11-22 號舖
|3529 1228
|荷李活道（零售）
|中環荷里活道20號地下
|2325 8570
|半山（零售）
|半山摩羅廟街The Orchid地下
|2387 8377
|西營盤（零售及餐廳）
|西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號舖
|3705 0280
|荃灣西（零售及餐廳）
|荃灣大河道100號海之戀商場地下G09號舖
|2618 8160
|清水灣（零售）
|清水灣清水灣道663號傲瀧商場1樓1-4號舖
|2791 1680
|半山（餐廳）
|半山些利街38號地下及1樓
|2179 6211
|清水灣（餐廳）
|清水灣清水灣道663號傲瀧商場地下
|2791 1189
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