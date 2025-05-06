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學校財政｜《學校行政手冊》更新　資助學校經費不可作高風險投資

港聞

發布時間： 1 小時前

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教育局日前修訂《學校行政手冊》，加入對學校投資的指引。（資料圖片）

教育局日前修訂《學校行政手冊》加入對學校投資的指引。《手冊》訂明，學校不應將營運經費用作高風險投資活動，投資前亦要經校董會討論，並在會議紀錄交代討論詳情，投資虧損的責任要由校董會承擔。

教育局在上周更新《學校行政手冊》，手冊加入對資助學校將收入用作投資時的指引。《手冊》訂明，學校處理盈餘時，在同一間銀行只可以存放最多一半相關款項；若金額超過500萬元，在同一間銀行最多只可存放相當於款項總額的20%。

投資虧損要由相關校董會承擔責任

指引又指出，學校不應將營運經費，包括政府撥款用作高風險的投資活動，例如上市公司和非上市公司的投資和衍生工具。學校投資前亦必須經校董會討論，有關的會議紀錄要詳細交代風險管理政策、投資活動背後的理據、投資策略、監控程序、專業意見及應變計劃等，以及議決結果。校董會亦要密切監察投資活動表現，並在周年校務計劃及校務報告中匯報。投資虧損的相關責任須由引致損失的校董會承擔。

《手冊》適用於資助學校，私立學校方面，教育局4月曾發出有關「私立學校的投資」通告。通告中對私立學校存款的指引，與《手冊》中對資助學校的指引相同。通告又指出，私立學校投資時，要留意學校須至少留有4個月的營運開支，並要制定長遠財務規劃；所有投資項目要經學校管理層審批，並在合適情況下邀請家長代表參與，以及清楚紀錄審批過程。通告亦指明，若私立學校錄得已變現投資虧損，須由引致虧損的管理層承擔，有關虧損不可記入學校帳目，意味相關學校管理層要自行「填氹」。

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