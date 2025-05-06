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保護關鍵基礎設施｜保安局擬公開招聘專員帶領32人專責辦　年薪287萬需符合5要求

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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立法會保安事務委員會討論設立落實《保障關鍵基礎設施(電腦系統)條例》專責辦公室首長級職位的建議。（立法會直播截圖）

《保護關鍵基礎設施條例》明年1月1日生效，政府建議開設3個首長級職位領導專責辦公室，包括1名專員（首長級薪級第3點）和兩名副專員（首長級薪級第1點），其中，年薪約288萬元的專員將公開招聘。

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鄧炳強料市場不乏適合的人才

保安局局長鄧炳強今日出席立法會相關會議時表示，專員要有網絡專業知識及國際視野，也要熟悉執法部門工作，將會公開招聘。他強調，專員不一定在公務員體制內尋找，亦沒有要求必須來自紀律部隊，指市場有很多類似工作崗位，相信不乏適合的人才。

根據保安局提交立法會的資料，專員須符合以下要求：

1、具備卓越的網絡安全專業能力、國際視野、執法經驗及策略管理能力；

2、需熟悉網絡安全標準及關鍵基礎設施運作，以準確識別「營運者」及制定《實務守則》；

3、需掌握國際最新威脅趨勢與防護措施，確保監管框架與全球標準接軌；

4、須統籌跨部門協作，建立高效通報機制，並在事故發生時迅速決策，協調應變行動；

5、需具備高度的政治敏感度與溝通能力，既要向多為大型企業的「營運者」清晰傳達合規要求，亦需平衡監管嚴謹性與行業實際需求，透過定期演習及合規調查，提升整體網絡韌性。

專責辦公室編制共將有32人，除了專員，還有兩個副專員（首長級薪級第1點，月薪介乎209萬至216萬元）員工附帶福利開支，每年所需開支為1005.8萬元。

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