北上睇牙｜試點計劃最多長者用醫療券北上睇牙　愛康健不足一年錄近1萬人申領近2520萬元

港人近年流行北上睇牙。「長者醫療券大灣區試點計劃」去年中起陸續推展至7個試點，截至3月錄得13,346名長者使用。其中最多人使用的是深圳愛康健口腔醫院，不足一年已錄近1萬名長者申領，申領交易金額共涉近2,520萬港元。

醫務衞生局近日向立法會提交文件表示，截至3月底共有13,346名合資格長者，曾在試點計劃下的醫療機構使用醫療券支付門診醫療護理服務費用，共涉24,645宗交易，而申領交易總額約3,215.7萬元，每宗申領的平均交易金額為1,305元；整體有一半交易均屬「跟進或監察慢性病症」，共涉12,399宗。

其中9,422人曾在深圳愛康健口腔醫院使用醫療券，共涉14,638宗交易、即日均64宗，申領交易金額共約2,519.9萬元，即平均每宗涉及1,721元。而深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部只有220人使用，惟每宗申領金額卻是最高，達2,164元。

使用人數最少的是位於廣州的中山大學附屬第一醫院南沙院區，僅涉114人，平均每宗交易金額為383元。上述數字未計早年已可用醫療券的香港大學深圳醫院及其外設的華為荔枝苑社區健康服務中心的「一院兩點」。

試點計劃料於第4季或之前再新增12間醫療機構，包括首次加入兩間中醫院，擴展後合共有21個服務點覆蓋大灣區全部9個內地城市，可讓逾178萬名合資格長者受惠。醫療券計劃在2024至25年度的實際開支約為34億元，2025至26年度預算開支約為42億元。

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