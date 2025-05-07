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醫療事故｜明愛餵錯食物致死事件　業界不明為何誤解「DAT」

港聞

撰文： 方咏思

發布時間： 1 小時前

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明愛醫院3月有病人懷疑因派錯膳食，其後食物骾喉不治。（資料圖片）

明愛醫院3月有病人懷疑因護士錯誤理解醫生的「DAT」（可耐受飲食的英文術語）指示派錯膳食，其後因食物骾喉不治。昨日公布的根源分析報告，揭醫生將該男病人的飲食指示定為「DAT」（可耐受飲食的英文術語），該術語在部分護理教學教材內的意思等同正餐，這可能導致醫護在日常臨床實踐中出現不同的理解。

「DAT」屬基礎知識

香港護理學院會長顧慧賢稱，護士課程一直是按照字面意思進行教學，又指「DAT」屬「基礎知識」，不明白為何會出現錯誤理解的情況。她又表示，護士學生在學校課程及實習期間會接觸到不同的個案，均有機會涉及「DAT」，相信對護士而言已不是新鮮事。她續指，以往在醫院或者護理學院都會有一本有關專業術語的字典，現在或已電子化，但在工作時因已期望護士已具備相關知識，所以護士不會特意去查閱術語的意思。

她建議，醫院應該改善醫護人手不足問題，讓他們有正向工作環境，並在管理上進行協調，增加醫護的溝通時間，避免出現發生同類的不幸事件。

提及香港護士管理局是否需要加強對護士課程內容的把關，或檢查及修訂相關內容，立法會衞生事務委員會主席林哲玄表示，護管局主要決定護士課程的範圍，未涉及到內容細節。

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