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舊書義賣｜太古第13屆舊書義賣30萬本好書 低至$10兼買十送二【附日期時間】

親子好去處

發布時間： 1 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

【舊書義賣/二手書籍/親子活動/閱讀/太古地產】太古地產「書出愛心 十元義賣」第13年舉辦大型慈善二手書籍義賣，為期8天的實體書籍義賣活動5月8日至11日及15日至18日 （周四至周日） 連續兩個周末，於太古坊康橋大廈一樓ArtisTree及栢克大廈18樓兩個展場同步舉行，以每本港幣10元義賣超過30萬本優質二手好書。

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踏入第13年，本年活動以「幸福由閱讀開始」為主題，旨在推廣閱讀文化，傳遞文字的療癒力量。除了推出「買十送二」優惠回饋書迷，實體書展特設連串關注身心靈健康主題活動，以及一系列適合一家大小的限定活動環節，希望大眾從書籍中找到幸福的源泉。

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太古舊書義賣｜系列精彩限定活動

• 塵找療癒打氣站 （周五午間限定）：

人氣本地插畫家Dustykid將於5月16日午間快閃太古坊，現場將設有塵AI聊天機械人，進行互動問答，讓參加者傾訴內心的聲音，獲得心靈上的支持。Dustykid巨塵也將親臨現場為上班族打氣，陪伴大家渡過療癒的午後時光；

人氣本地插畫家Dustykid將於5月16日午間快閃太古坊。

• 星球大戰限時快閃（周五午間限定）：

帝國軍第伍零壹旅香港駐軍將於5月9日午間派出團員於活動快閃現身，夥拍樂團Meta Sound伴奏出耳熟能詳的《星戰》配樂，與到場人士拍照打卡，並派送限量版《星戰》主題書籤；

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• 實習小店長現身（周末限定）：

70位來自合辦單位的小義工早前接受「小店長」培訓， 將於實體書籍義賣期間當值為顧客服務，從小接觸不同類型工作，藉此獲得寶貴的工作及溝通經驗；

70位小義工將於實體書籍義賣期間擔任「小店長」，為顧客服務，從小接觸不同類型工作。

• 母親節限定慶祝活動：

適逢5月11日母親節，香港人氣繪本作家「路邊攤」特別為活動設計母親節心意卡及限定手作坊，誠邀一家大小共同參與，讓愛與溫馨透過手作傳遞；

5月11日母親節，香港人氣繪本作家「路邊攤」特別為活動設計母親節心意卡及限定手作坊。

• 「互動故事劇場」（周末限定）：

活動最受歡迎環節之一的「互動故事劇場」夥拍12個故事劇場伙伴，將帶來20場精彩的中英文故事劇場，提供共600個名額，開放予3至12歲的小讀者免費參加；

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• 主題變裝巡遊 （周末限定）：

兩場「書出魔法」變裝巡遊派對分別於5月11日及18日（星期日）舉行，夥拍著名表演藝術教育團體香港小莎翁，邀請150位小讀者裝扮成書中角色，如哈利波特、小紅帽、絕地武士、公主王子等等，於太古坊上演充滿魔法與幻想的盛大巡遊活動。精彩節目包括變裝Catwalk、互動遊戲、最佳服裝獎及豐富禮物，大家萬勿錯過！

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太古舊書義賣｜免費親子樂高 花牌工作坊

• 身心靈健康主題專區及活動：

今年活動於兩個展場均設有「精神健康及心理勵志」專區，義賣超過 14,000 本相關書籍。讀者可於「幸福集氣站」分享書中金句及勵志祝福， 亦可免費體驗「熄機半小時」活動，挑戰放下手機沉浸閱讀或益智遊戲，藉此放鬆心情。

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• 共融藝術創作：

活動將夥拍社福機構「 Lifewire 護・聯網」舉辦迷你港式花牌展覽及工作坊，更展出「書出愛心」限定特別花牌讓書迷打卡留念！Lifewire導師會帶領參加者 進行繪藝創作，畫出個人專屬港式花牌，一同接觸和傳承本土工藝文化及非物質文化遺產。

Lifewire導師會帶領參加者 進行繪藝創作，畫出個人專屬港式花牌。

• 免費親子活動：

栢克大廈展場設有樂高積木遊樂場，讓小讀者釋放創造力。

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太古舊書義賣｜義賣逾32萬本二手書 善款捐小童群益會

「書出愛心 十元義賣」由太古地產贊助，由企業義工隊「太古地產愛心大使」聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦。活動從2009年起舉辦，去年破紀錄籌得超過港幣136萬元。

今年合共收集逾32萬本二手書，而早前舉辦的網上童書義賣已售出約9000本優質二手兒童書，參與本屆活動的義工超過7000人次。活動籌得善款將悉數用於支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。

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「書出愛心 十元義賣」實體書籍義賣活動詳情
日期

2025年5月8日至11日、5月15日至18日 （周四至周日） 中午12時至晚上8時；

5月11日母親節： 中午12時至晚上7時

地點及活動

展場 ❶ 太古坊康橋大廈一樓ArtisTree

- 「熄機半小時挑戰

- 免費報名#互動故事劇場

- 免費報名#書出魔法 變裝巡遊 拍照打卡

- #星球大戰 X Meta Sound 快閃現身 拍照打卡

- 塵找療癒打氣站

- 迷你港式花牌展覽及工作坊

- 母親節心意卡工作坊

- 週末限定#實習小店長

 

展場 ❷ 太古坊栢克大廈 18 樓

- 書迷必去 過萬呎大型義賣空間

- 網上訂購取貨

- 免費任玩 樂高遊樂場

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