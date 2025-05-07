最美主播︱前TVB新聞女神獲委任醫管局名譽言語治療師　人美心善盼助弱勢社群

【梁凱寧 / 最美主播 / 新聞之花】現年32歲的前TVB新聞之花梁凱寧（Maggie）被封「最美主播」，雖然早在2019年已離開TVB沒有當主播，但一眾仍然有大批粉絲，而梁凱寧亦不時更新社交平台分享生活點滴。

有外在美又有內在美，梁凱寧轉跑道後當KOL外，同時主持電視節目、香港浸會大學傳理學院任新聞系客席講師，更成立自己的廣告及製作公司，可說十分本事。

此外，於香港浸會大學傳理學（廣播新聞）榮譽社會科學學士畢業的她，在2016年曾到英國劍橋大學深造商業策略及國際關係研究暑期課程。於2022年，更完成香港中大醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，並在前年正式成衞生署認可言語治療師。

【新聞之花】前TVB靚女主播梁凱寧兼職教書 獲學生贈驚喜禮物：好感動

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最美主播︱耳鼻喉科名譽言語治療師

更上一層樓，梁凱寧日前在社交平台分享喜悅，上載貼出一封來自醫管局委任信，信中寫她獲委為耳鼻喉科名譽言語治療師。

網民都紛紛留言祝賀，當中有網民寫道：「應該恭喜正式入職？還是升職？」梁凱寧回覆：「這是一個榮譽稱號，而不是有薪職位。」另網民問：「Honorary乜乜即俾面而非專業practitioner是嗎？」梁凱寧解釋：「要入醫院工作的 :) 」

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

最美主播︱梁凱寧人美心善

其實梁凱寧早曾表示修讀言語治療最重要目的不是為錢，是希望積累足夠經驗後可開言語治療診所，以相宜價錢甚至免費幫助有言語障礙的小朋友和弱勢社群。

事實她一向人美心善，當年離開TVB後曾到斯里蘭卡當義工，教導貧困鄉村小朋友英文，並到托兒所照顧嬰幼兒，充滿愛心。

至於個人感情生活，Maggie平日未有在社交平台高調「放閃」，但她在2023年在歪歪、阿酸主持的商台節目《二人限聚》任嘉賓時公開戀情，說：「依家呢個拍咗4年，同之前拍咗7年嘅男朋友，佢哋都唔係大隻佬嚟。計埋中學雞拖下手嗰啲，更加唔會有大隻佬，所以我唔係睇一個人外貌就一齊囉。」

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】