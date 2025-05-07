  • 27°C
香港時間：202557日 (三) 12:05

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最美主播︱前TVB新聞女神獲委任醫管局名譽言語治療師　人美心善盼助弱勢社群

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

前TVB新聞女神梁凱寧獲委任醫管局名譽言語治療師。

【梁凱寧 / 最美主播 / 新聞之花】現年32歲的前TVB新聞之花梁凱寧（Maggie）被封「最美主播」，雖然早在2019年已離開TVB沒有當主播，但一眾仍然有大批粉絲，而梁凱寧亦不時更新社交平台分享生活點滴。

有外在美又有內在美，梁凱寧轉跑道後當KOL外，同時主持電視節目、香港浸會大學傳理學院任新聞系客席講師，更成立自己的廣告及製作公司，可說十分本事。

此外，於香港浸會大學傳理學（廣播新聞）榮譽社會科學學士畢業的她，在2016年曾到英國劍橋大學深造商業策略及國際關係研究暑期課程。於2022年，更完成香港中大醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，並在前年正式成衞生署認可言語治療師。

【新聞之花】前TVB靚女主播梁凱寧兼職教書　獲學生贈驚喜禮物：好感動

點擊圖片放大
+9
+8

最美主播︱耳鼻喉科名譽言語治療師

更上一層樓，梁凱寧日前在社交平台分享喜悅，上載貼出一封來自醫管局委任信，信中寫她獲委為耳鼻喉科名譽言語治療師。

網民都紛紛留言祝賀，當中有網民寫道：「應該恭喜正式入職？還是升職？」梁凱寧回覆：「這是一個榮譽稱號，而不是有薪職位。」另網民問：「Honorary乜乜即俾面而非專業practitioner是嗎？」梁凱寧解釋：「要入醫院工作的 :) 」

點擊圖片放大
+17
+16

最美主播︱梁凱寧人美心善

其實梁凱寧早曾表示修讀言語治療最重要目的不是為錢，是希望積累足夠經驗後可開言語治療診所，以相宜價錢甚至免費幫助有言語障礙的小朋友和弱勢社群。

事實她一向人美心善，當年離開TVB後曾到斯里蘭卡當義工，教導貧困鄉村小朋友英文，並到托兒所照顧嬰幼兒，充滿愛心。

至於個人感情生活，Maggie平日未有在社交平台高調「放閃」，但她在2023年在歪歪、阿酸主持的商台節目《二人限聚》任嘉賓時公開戀情，說：「依家呢個拍咗4年，同之前拍咗7年嘅男朋友，佢哋都唔係大隻佬嚟。計埋中學雞拖下手嗰啲，更加唔會有大隻佬，所以我唔係睇一個人外貌就一齊囉。」

點擊圖片放大
+20
+19

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【新聞之花】梁凱寧赴沙巴旅遊派福利　前主播離巢TVB轉型成功工作不斷
13:23 2023/08/23
【新聞之花】梁凱寧赴沙巴旅遊派福利　前主播離巢TVB轉型成功工作不斷
新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎
18:14 2024/11/13
新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎
新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任
18:06 2025/01/27
新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
00:06 2025/04/23
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
新聞之花︱長腿主播黎在山結婚　曾當模特兒做樂基兒師妹轉當主播作風低調
10:04 2025/04/29
新聞之花︱長腿主播黎在山結婚　曾當模特兒做樂基兒師妹轉當主播作風低調
【新聞之花】梁凱寧回憶斯里蘭卡義教之旅　前主播才貌兼備獲讚人美心善
12:14 2023/09/07
【新聞之花】梁凱寧回憶斯里蘭卡義教之旅　前主播才貌兼備獲讚人美心善

你可能感興趣

【新聞之花】梁凱寧赴沙巴旅遊派福利　前主播離巢TVB轉型成功工作不斷
13:23 2023/08/23
【新聞之花】梁凱寧赴沙巴旅遊派福利　前主播離巢TVB轉型成功工作不斷
新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎
18:14 2024/11/13
新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎
新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任
18:06 2025/01/27
新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任
梁凱寧 娛樂人物職業 KOL 主播

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信