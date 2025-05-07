遊日注意｜58歲凍齡女星日本遇暴雪　 –6℃穿泳衣辣拍失溫暈眩瀕死：鬼門關走一回！

【胡文英/ 日本/ 立山黑部/ 暴雪/ 失溫】日本立山黑部又被譽為當地的「阿爾卑斯山」，不少遊客為其巨大宏偉的雪牆而來，但切記要做好保暖措施。一名58歲台灣凍齡女星，日前就身穿泳衣前往當地拍攝，結果遇上暴雪，更因此失溫暈眩，險些喪命。

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有「美魔女」之稱的台灣女星胡文英日前在社交平台上發布影片及文章，分享在立山黑部拍攝的經歷。她表示，拍攝當日氣溫為零下六攝氏度，並且下著暴雪，導致著名的雪牆關閉，直言「專程為了雪牆而來卻不開放，心都涼了。」從影片中可見，胡文英穿著泳衣在雪中拍攝，一開始笑容滿面，但隨後便開始直打哆嗦，不過她仍堅持在雪中奔跑數步；而她也形容當時「冷得要命，全程直打哆嗦、澀澀（瑟瑟）發抖，連手都凍傷了。」待她完成拍攝去換衣服的時候，更出現失溫症狀：「冷到手都不能動，全身僵硬心跳跳得好快好急促，且說話變結巴、頭有點暈眩，感覺瀕臨死亡。」

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胡文英的友人發現其異狀後，立刻叫她去廁所換衣服，因為廁所有暖氣，換衣服比較不會冷，但她在廁所裡卻感到頭昏眼花，

一時之間天旋地轉，生平第一次碰到瀕臨死亡的痛苦，我的手跟腳都凍傷了，很痛！

她之後在文末以自身經歷奉勸登山人士，應做好充足的睡眠以及做好保暖，以免像她一樣造成不好的後果。

立山黑部四季衣著教學

根據立山黑部官網資料，當地大部分景點都位於海拔1,500米以上，最高更達到3,015米，因此溫度也有一定差距。雖然在不同月份前往會有差異，但即使是夏天氣溫也不會過20度，而4月剛開山的時候，氣溫更可跌至零下負3度。

官網資料指出，由於4月至6月的室堂和彌陀原還覆蓋著白雪，因此建議登山人士上山旅遊時準備防水鞋或雨鞋；此外，因為白雪較刺眼，所以也可準備一副太陽鏡。

點擊下圖睇四季衣著參考：

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同場加映｜4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

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