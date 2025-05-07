  • 27°C
香港時間：202557日 (三) 12:05

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意｜58歲凍齡女星日本遇暴雪　 –6℃穿泳衣辣拍失溫暈眩瀕死：鬼門關走一回！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

58歲女星在日本穿泳衣拍攝失溫險死。

【胡文英/ 日本/ 立山黑部/ 暴雪/ 失溫】日本立山黑部又被譽為當地的「阿爾卑斯山」，不少遊客為其巨大宏偉的雪牆而來，但切記要做好保暖措施。一名58歲台灣凍齡女星，日前就身穿泳衣前往當地拍攝，結果遇上暴雪，更因此失溫暈眩，險些喪命。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜港少婦3度流產　靠試管嬰終成功誕雙胞胎　拆解人工受孕2大迷思

有「美魔女」之稱的台灣女星胡文英日前在社交平台上發布影片及文章，分享在立山黑部拍攝的經歷。她表示，拍攝當日氣溫為零下六攝氏度，並且下著暴雪，導致著名的雪牆關閉，直言「專程為了雪牆而來卻不開放，心都涼了。」從影片中可見，胡文英穿著泳衣在雪中拍攝，一開始笑容滿面，但隨後便開始直打哆嗦，不過她仍堅持在雪中奔跑數步；而她也形容當時「冷得要命，全程直打哆嗦、澀澀（瑟瑟）發抖，連手都凍傷了。」待她完成拍攝去換衣服的時候，更出現失溫症狀：「冷到手都不能動，全身僵硬心跳跳得好快好急促，且說話變結巴、頭有點暈眩，感覺瀕臨死亡。」

點擊圖片放大
+13
+12

胡文英的友人發現其異狀後，立刻叫她去廁所換衣服，因為廁所有暖氣，換衣服比較不會冷，但她在廁所裡卻感到頭昏眼花，

一時之間天旋地轉，生平第一次碰到瀕臨死亡的痛苦，我的手跟腳都凍傷了，很痛！

她之後在文末以自身經歷奉勸登山人士，應做好充足的睡眠以及做好保暖，以免像她一樣造成不好的後果。

立山黑部四季衣著教學

根據立山黑部官網資料，當地大部分景點都位於海拔1,500米以上，最高更達到3,015米，因此溫度也有一定差距。雖然在不同月份前往會有差異，但即使是夏天氣溫也不會過20度，而4月剛開山的時候，氣溫更可跌至零下負3度。

官網資料指出，由於4月至6月的室堂和彌陀原還覆蓋著白雪，因此建議登山人士上山旅遊時準備防水鞋或雨鞋；此外，因為白雪較刺眼，所以也可準備一副太陽鏡。

點擊下圖睇四季衣著參考：

點擊圖片放大
+4
+3

更多相關報道：遊日注意｜港人青森自駕遊遇暴雪受困　徒步700米到旅館求助【附4種失溫等級與治療法】

同場加映｜4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：

滑雪注意︱男星北海道滑雪1舉動自作聰明惹禍　跌入雪坑半小時險失溫喪命

行山意外｜夜爬秦嶺冰晶頂遇天氣突變　24歲情侶雙雙失溫遇難

富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊日注意｜連日大雪致12死158傷　福島溫泉區2度雪崩62人受困　北海道兩機場逾1600人滯留過夜
10:29 2025/02/13
遊日注意｜連日大雪致12死158傷　福島溫泉區2度雪崩62人受困　北海道兩機場逾1600人滯留過夜
猝死危機︱天氣冷易致猝死危機　醫生揭這1時段最高危：3種身體警號速求醫
16:49 2025/01/17
猝死危機︱天氣冷易致猝死危機　醫生揭這1時段最高危：3種身體警號速求醫
【手腳冰冷】手腳冰冷4件事切勿做 醫生警告：飲酒取暖嚴重恐失溫猝死
12:54 2022/12/17
【手腳冰冷】手腳冰冷4件事切勿做 醫生警告：飲酒取暖嚴重恐失溫猝死

你可能感興趣

遊日注意｜連日大雪致12死158傷　福島溫泉區2度雪崩62人受困　北海道兩機場逾1600人滯留過夜
10:29 2025/02/13
遊日注意｜連日大雪致12死158傷　福島溫泉區2度雪崩62人受困　北海道兩機場逾1600人滯留過夜
猝死危機︱天氣冷易致猝死危機　醫生揭這1時段最高危：3種身體警號速求醫
16:49 2025/01/17
猝死危機︱天氣冷易致猝死危機　醫生揭這1時段最高危：3種身體警號速求醫
【手腳冰冷】手腳冰冷4件事切勿做 醫生警告：飲酒取暖嚴重恐失溫猝死
12:54 2022/12/17
【手腳冰冷】手腳冰冷4件事切勿做 醫生警告：飲酒取暖嚴重恐失溫猝死
健康問題 網絡熱話 立山黑部 天氣 日本 台灣 社交平台

最高瀏覽

謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
超高齡孕婦︱黃澤鋒58歲太太1年前曾小產　 為不讓大女失望決定人工受孕成功懷孕
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
日本地震︱日本青森縣驚聞「詭異地鳴」恐地震火山爆發先兆　氣象台急回應
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信